Ông Zelensky tiết lộ siêu vũ khí mới cực nguy hiểm của Ukraine có thể khiến Moscow "ngồi trên đống lửa"

Norman, một thành viên của Trung đoàn Hệ thống Không người lái Lava của Ukraine chụp ảnh cùng máy bay không người lái trinh sát Leleka, có khả năng bay xa tới 120 km và quay trở lại căn cứ. Ảnh Observer

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Ukraine 1+1, ông Zelensky nói: “Các UAV mới sẽ có tầm hoạt động trên 3.000 km. Điều này đã nằm trong kế hoạch".

Khi bình luận về cuộc tấn công gần đây nhằm vào một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Tyumen, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết những chiếc UAV đã bay quãng đường khoảng 2.500 km để thực hiện đòn đánh.

Ông xác nhận các UAV tấn công nhà máy lọc dầu Tyumen được sản xuất bởi công ty Fire Point.

“Chúng tôi hiện đã bước vào giai đoạn mà ngành công nghiệp quốc phòng, lực lượng vũ trang và năng lực sản xuất của Ukraine bắt đầu thực hiện quá trình đưa chiến tranh trở lại lãnh thổ Nga, như tôi đã nói trước đây. Điều đó sẽ xảy ra. Họ tấn công chúng tôi mỗi ngày, vì vậy mỗi ngày chúng tôi sẽ đáp trả", ông Zelensky nhấn mạnh.

Những phát biểu của ông Zelensky cho thấy Ukraine đang tiếp tục mở rộng năng lực tấn công tầm xa bằng UAV nội địa, trong bối cảnh Kiev gia tăng các cuộc tập kích nhằm vào các cơ sở năng lượng, hậu cần và quân sự nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga.

Nếu đạt được tầm bắn trên 3.000 km như kế hoạch, các UAV thế hệ mới của Ukraine sẽ có khả năng vươn tới nhiều mục tiêu chiến lược hơn đáng kể so với các hệ thống hiện nay.

Trong một động thái liên quan, hãng tin APA, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin ngày 22/6 cho biết, Moscow hôm nay một lần nữa lại trở thành mục tiêu của cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine. Kể từ sáng sớm, 67 máy bay không người lái của Ukraine đang bay về phía Moscow đã bị bắn hạ.