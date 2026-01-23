Ông Zelensky chỉ trích sốc châu Âu, tuyên bố Ukraine có thể bảo vệ Greenland

Chỉ trích châu Âu

Mở đầu bài phát biểu, ông nói rằng châu Âu không biết làm thế nào để tự bảo vệ mình và phải làm gì với Greenland.

"Năm ngoái, tại Davos này, tôi đã kết thúc bài phát biểu của mình bằng những lời: 'Châu Âu phải có khả năng tự vệ.' Một năm đã trôi qua, và chẳng có gì thay đổi" - ông nói. "Mọi người đều chuyển sự chú ý sang Greenland, và điều này là dễ hiểu: hầu hết các nhà lãnh đạo đơn giản là không biết phải làm gì. Và dường như mọi người chỉ đang chờ đợi Mỹ hạ nhiệt vấn đề này. Họ hy vọng rằng mọi chuyện sẽ tự biến mất. Nhưng nếu điều đó không xảy ra thì sao? Lúc đó thì sao?".

Ông Zelensky cáo buộc châu Âu thiếu quyết đoán: “Chúng tôi đã nhiều lần nói với các đối tác châu Âu của mình - hãy hành động ngay bây giờ… nhưng châu Âu vẫn đang ở trong ‘chế độ Greenland’ - có lẽ một ngày nào đó, ai đó sẽ làm điều gì đó".

Sẵn sàng đánh chìm tàu Nga

Ông Zelensky lấy Tổng thống Mỹ Donald Trump làm ví dụ: "Nếu ông Trump có thể bắt giữ các tàu chở dầu của Nga, thì tại sao châu Âu lại không thể làm được điều đó?".

Sau đó, ông chỉ trích việc triển khai quân đội đến Greenland: "Các ông đã gửi 40 binh sĩ đến Greenland. Tại sao? Các ông muốn nói điều gì? Các ông muốn nói điều gì với Nga, Trung Quốc, Đan Mạch?".

Nhà lãnh đạo chế độ Kiev đề xuất rằng Ukraine có thể giúp châu Âu loại bỏ các tàu chiến Nga gần Greenland.

"Các tàu của Nga đang đi lại xung quanh Greenland. Nhưng người châu Âu không thể làm gì được. Nhưng chúng tôi thì có thể" - ông Zelensky nói.

"Chúng tôi biết phải làm gì nếu tàu chiến Nga tự do đi lại quanh Greenland. Ukraine có thể giúp đỡ, chúng tôi có kinh nghiệm và vũ khí để đảm bảo không một chiếc tàu nào bị bỏ lại phía sau. Chúng có thể bị đánh chìm gần Greenland, giống như gần Crimea. Không vấn đề gì, chúng tôi có phương tiện và nhân lực" - ông Zelensky nói

Tuy nhiên ông lưu ý rằng Ukraine không được yêu cầu làm điều này: “Chúng tôi có thể hành động và chúng tôi biết cách chiến đấu ở đó, nếu được yêu cầu, và nếu Ukraine là thành viên NATO - nhưng chúng tôi không phải”.

Châu Âu quá phụ thuộc Mỹ

Tổng thống Ukraine nhắc lại rằng châu Âu không thể làm gì nếu thiếu Ukraine: "Nếu Ukraine sát cánh cùng châu Âu, sẽ không ai có thể ngang nhiên thống trị châu Âu".

Ông Zelensky cũng cho rằng châu Âu quá phụ thuộc vào Mỹ về an ninh, đồng thời đặt câu hỏi về phản ứng của NATO nếu Nga tấn công một quốc gia châu Âu khác.

"Châu Âu cần những lực lượng vũ trang thống nhất, những lực lượng có thể thực sự bảo vệ châu Âu ngày nay" - ông nói trong bài phát biểu của mình tại Davos.

“Châu Âu chỉ dựa vào niềm tin rằng nếu nguy hiểm ập đến, NATO sẽ hành động, nhưng chưa ai thực sự chứng kiến liên minh này hoạt động”.

Ông đặt câu hỏi ai sẽ phản ứng nếu Tổng thống Nga quyết định tấn công Lithuania hoặc Ba Lan.

Ông Zelensky nói: "Hiện nay NATO tồn tại là nhờ niềm tin rằng Mỹ sẽ hành động, sẽ không đứng ngoài cuộc và sẽ giúp đỡ."

“Nhưng nếu điều đó không xảy ra thì sao? Hãy tin tôi, câu hỏi này luôn hiện hữu trong tâm trí của mọi nhà lãnh đạo châu Âu”.

Greenland là một phần của vương quốc Đan Mạch. Ông Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng hòn đảo này nên trở thành một phần của Mỹ, viện dẫn tầm quan trọng chiến lược của nó đối với an ninh quốc gia. Nhà lãnh đạo Mỹ đã từ chối cam kết không sử dụng vũ lực để thiết lập quyền kiểm soát đối với Greenland hoặc trả lời dứt khoát câu hỏi điều gì quan trọng hơn đối với ông: hòn đảo hay việc duy trì NATO.

Tuy nhiên hôm 21/1 tại Davos, ông Trump tuyên bố sẽ không dùng vũ lực chiếm Greenland. Ông nói rằng ông không thể tưởng tượng ra kịch bản nào mà Mỹ lại gây chiến với Đan Mạch , một đối tác NATO của Mỹ, vì Greenland. Ông lưu ý rằng một thỏa thuận dài hạn về Greenland hiện đang được thảo luận, mô tả thời hạn của thỏa thuận là "vô tận".