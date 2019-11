Ông Trump nói chiến tranh với Triều Tiên có thể khiến 100 triệu người chết

Thứ Tư, ngày 27/11/2019 14:15 PM (GMT+7)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ước tinh có tới 100 triệu người chết nếu Mỹ dấn thân vào cuộc chiến với Triều Tiên dưới thời người tiền nhiệm Barack Obama.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, đây là thông tin được tiết lộ trong một cuốn sách mới, dựa trên các cuộc phỏng vấn với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bình luận của ông Trump được đưa ra hồi tháng Giêng năm 2019, trong cuộc gặp tại Nhà Trắng với tác giả những cuốn sách bán chạy trên New York Times, Doug Wead.

Wead từng là cựu cố vấn qua hai đời thống Mỹ và là tác giả cuốn sách “Inside Trump’s White House: The Real Story of His Presidency” (Bên trong Nhà Trắng của Trump: Câu chuyện thực sự của tổng thống). Cuốn sách mới xuất bản ở Mỹ ngày 26.11.

Trong cuộc phỏng vấn, Wead kể rằng ông Trump có niềm tin lớn vê việc Obama có thể kích hoạt chiến tranh với Triều Tiên nếu vẫn còn tại nhiệm. “Tôi nghĩ rằng có 30 - 100 triệu người có thể sẽ chết”, Wead viết lại lời của ông Trump. Hàn Quốc hiện có 51,2 triệu dân, trong khi Triều Tiên có khoảng 25 triệu dân.

Tổng thống Trump không tin dự đoán của các chuyên gia rằng có khoảng 100.000 - 200.000 người chết. Ông Trump nói rằng con số này chỉ tương đương với một ngôi làng ở Hàn Quốc, theo Wead kể lại.

“Seoul, thủ đô của Hàn Quốc, nằm ngay gần biên giới. Seoul có dân số 30 triệu dân. Kim Jong-un có hàng nghìn khẩu súng, pháo. Ông ấy thậm chí không cần dùng tới vũ khí hạt nhân để gây ra một trong những thảm kịch kinh hoàng nhất trong lịch sử”, Wead dẫn lời ông Trump.

Tuy nhiên, Yonhap làm rõ rằng số dân ở thủ đô Hàn Quốc hiện dưới 10 triệu người, không phải 30 triệu người như ông Trump nói. Tại cuộc phỏng vấn, ông Trump cũng mang ra một số lá thư ông Kim gửi đến Nhà Trắng.

Theo Wead, nhà lãnh đạo Triều Tiên làm rõ rằng mình muốn chấm dứt cuộc chiến tranh năm 1950-1953. Chiến tranh Triều Tiên tạm dừng với thỏa thuận ngừng bắn, không phải là thỏa thuận hòa bình.

Trong một bức thư, nhà lãnh đạo Kim Jong Un viết: “Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, ý chí mạnh mẽ, nỗ lực chân thành và cách tiếp cận duy nhất của chính tôi và của ngài tổng thống, sẽ mở ra một tương lai mới chắc chắn sẽ thành công cho Triều Tiên và Mỹ”.

Ông Trump giải thích về truyền thông cho rằng ông đã quá nhân nhượng với ông Kim, trong hội nghị thượng đỉnh đầu tiên tại Singapore năm 2018. “Thực tế là chúng ta không làm gì đến mức không thể đảo ngược. Dừng các cuộc tập trận tiết kiệm cho chúng ta hàng triệu USD, chúng ta vẫn có thể khởi động lại các cuộc tập trận bất kể lúc nào. Vậy chúng ta nhượng bộ cái gì? Chúng ta cũng áp lệnh trừng phạt mạnh tay với họ. Và các lệnh trừng phạt đó vẫn còn hiệu lực”, ông Trump nói.

