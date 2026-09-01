Ông Trump ngày càng tuyệt vọng với Iran

Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth chào khi một đội vận chuyển của quân đội di chuyển chiếc quan tài đựng hài cốt của binh nhì Isabella Gonzales đến từ Carrollton, Texas, ngày 22/7/2026. Ảnh: Julia Demaree Nikhinson/AP

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang quay trở lại con đường quân sự trong cuộc đối đầu với Iran, sau khi các biện pháp gây sức ép kinh tế chưa mang lại kết quả như Washington mong muốn.

Những ngày qua, Mỹ đã nối lại các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran, lần đầu tiên sau một tháng. Động thái này ngay lập tức kéo theo các cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và các căn cứ Mỹ ở Jordan.

Hôm thứ Hai 31/8, phóng viên Trey Yingst của Fox News cho biết, Tổng thống Donald Trump nói với ông rằng “Mỹ sẽ có phản ứng” trước cuộc tấn công của Iran nhằm vào lực lượng Mỹ tại Jordan.

Nói cách khác, Iran vẫn không chịu lùi bước - trong đó sự hỗ trợ kinh tế từ Trung Quốc được cho là một yếu tố giúp nước này duy trì khả năng chống chịu trước sức ép của Washington.

Từ “bạo lực tài chính” đến tấn công quân sự

Không chỉ sử dụng sức mạnh quân sự, chính quyền Trump còn đang chuẩn bị siết chặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Iran.

Washington muốn biến những lời đe dọa về một “Ngày D-Day kinh tế” thành hành động thực tế, nhằm gây sức ép tối đa lên nền kinh tế Iran.

“Chúng tôi sẽ sử dụng bạo lực tài chính nếu buộc phải làm vậy”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói với Associated Press hôm Chủ nhật.

Tuy nhiên, trong khi Mỹ tìm cách bóp nghẹt nền kinh tế Iran, Tehran vẫn nhận được sự hỗ trợ quan trọng từ Trung Quốc.

Hôm 31/8, giới lãnh đạo Iran tham dự một hội nghị thượng đỉnh kinh tế của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), nơi Trung Quốc và Nga là hai thành viên lớn nhất. Nhiều hãng truyền thông Mỹ đánh giá cuộc gặp này là diễn biến không có lợi cho Washington.

Đặc biệt, Trung Quốc vẫn là khách hàng nhập khẩu dầu Iran lớn nhất, bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ. Điều này giúp Tehran duy trì một nguồn thu quan trọng trong bối cảnh chiến tranh.

Mỹ gây sức ép nhiều mặt nhưng Iran vẫn không nhượng bộ

Washington hiện đang gây sức ép với Iran trên hai mặt trận. Một mặt là “bạo lực tài chính” thông qua các biện pháp trừng phạt kinh tế nghiêm khắc. Mặt khác là sức mạnh quân sự, với các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng và lực lượng chiến đấu của Iran.

Thế nhưng, theo tác giả, Mỹ vẫn đạt được rất ít kết quả trong việc buộc giới lãnh đạo Iran thay đổi lập trường trên bàn đàm phán.

Đây cũng không phải lần đầu tiên chính quyền Trump rơi vào tình trạng này. Trong những tháng kể từ khi Mỹ tham gia cuộc chiến với Iran, Washington đã nhiều lần tuyên bố rằng xung đột sắp kết thúc hoặc Iran sẽ phải nhượng bộ, nhưng những diễn biến tiếp theo lại cho thấy điều ngược lại.

Iran tiếp tục chống trả, trong khi Mỹ phải tìm kiếm thêm các biện pháp để gây sức ép.

Chiến tranh bắt đầu trở thành gánh nặng với quân đội Mỹ?

Một vấn đề khác đang gây chú ý tại Washington là chi phí quân sự của cuộc chiến.

The Washington Post gần đây đăng bài dựa trên các tài liệu mật, trong đó các quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cảnh báo cuộc chiến ở Iran đang làm suy giảm khả năng của quân đội Mỹ trong việc đối phó với những mối đe dọa khác.

Thông tin này cho thấy cuộc chiến không chỉ đặt sức ép lên Iran mà còn có thể đang bào mòn nguồn lực của chính Mỹ.

Ngay sau đó, ông Sean Parnell, người phát ngôn Lầu Năm Góc, đã phản ứng gay gắt với bài viết, gọi việc công bố thông tin là “một tội ác” và cáo buộc đây là biểu hiện của “TDS và PDS”, tức “Hội chứng rối loạn vì Trump” và “Hội chứng rối loạn vì Pete”.

Trong khi đó, chính quyền Trump vẫn phủ nhận rằng chiến dịch quân sự tại Iran không đạt hiệu quả.

Nhưng thực tế mà bài viết đặt ra là Washington đang phải liên tục tìm kiếm những chiến thuật mới, trong khi Iran vẫn chưa chịu khuất phục.