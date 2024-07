NYT: Lãnh đạo tối cao Iran ra lệnh ‘tấn công trực tiếp’ Israel sau vụ lãnh đạo Hamas bị ám sát

Tờ The New York Times ngày 31-7 dẫn nguồn tin từ ba quan chức Iran rằng Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei đã ra lệnh “tấn công trực tiếp vào Israel” sau vụ lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát tại thủ đô Tehran (Iran).

Theo Hamas, ông Haniyeh bị tấn công bằng “đạn dẫn đường trên không” vào 2 giờ sáng 31-7 (giời địa phương) khi đang ở nhà riêng tại Tehran.

Iran và Hamas đổ lỗi cho Israel về vụ tấn công. Israel từ chối bình luận.

Lãnh đạo tối cao Iran - ông Ali Khamenei. Ảnh: WAFA

Các nguồn tin (yêu cầu giấu tên) nói với The New York Times rằng chỉ thị tấn công Israel được ông Khamenei đưa ra tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran hôm 31-7.

Trước đó cùng ngày, ông Khamenei tuyên bố rằng Iran có “trách nhiệm” phải đáp trả vụ ông Haniyeh bị ám sát vì ông này bị giết bên trong lãnh thổ Iran.

“Các người đã giết hại vị khách thân yêu của chúng tôi ngay trong nhà chúng tôi và giờ đây chính là hình phạt khắc nghiệt dành cho các người” - ông Khamenei nói.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) ngày 31-7 tuyên bố rằng Israel sẽ phải đối mặt với phản ứng “khắc nghiệt” và “đau đớn” từ Iran sau vụ lãnh đạo Hamas bị ám sát.

“Chắc chắn tội ác này của chế độ Do Thái sẽ phải đối mặt với phản ứng gay gắt và đau đớn từ mặt trận hùng mạnh và to lớn của Phong trào Kháng chiến, đặc biệt là Iran” - theo IRGC.

Bên cạnh vụ lãnh đạo Hamas bị ám sát, Trung Đông đang căng thẳng vì cái chết của ông Fu'ad Shukr - chỉ huy quân sự cấp cao nhất của nhóm vũ trang Hezbollah (Lebanon) sau vụ không kích của Israel hôm 30-7.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có bài phát biểu trước toàn dân, nói rằng Israel đã giáng “những đòn chí mạng” vào kẻ thù trong vài ngày qua nhưng không đề cập cái chết của lãnh đạo Hamas.

Ông Netanyahu lưu ý rằng Israel đang phải đối mặt với “những ngày đầy thách thức”.

“Chúng tôi sẽ giải quyết hết những kẻ làm hại chúng tôi, những kẻ thảm sát con em chúng tôi, những kẻ giết hại công dân, làm tổn hại đến đất nước chúng tôi” - thủ tướng Israel cảnh báo.

Về phía Hamas, nhóm này ngày qua đã có những hành động để đáp trả việc ông Haniyeh bị ám sát.

Lữ đoàn Al Qassam - cánh quân sự của Hamas - cho biết đã thực hiện “hai hoạt động bắn phá” gần TP Hebron ở Bờ Tây (Palestine, nơi có người Israel sinh sống).

Lữ đoàn Al Qassam nói rằng vụ tấn công là “sự khởi đầu cho một phản ứng nhanh chóng trước vụ ám sát hèn nhát” nhằm vào ông Haniyeh.

Lực lượng Phòng vệ Israel xác nhận một dân thường trúng đạn sau vụ việc.

