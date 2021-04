Nữ tiếp viên hé lộ "bí mật bất ngờ" ẩn sau việc đứng chào hành khách lên máy bay

Thứ Bảy, ngày 01/05/2021 06:00 AM (GMT+7)

Một nữ tiếp viên hàng không đã thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội sau khi làm video tiết lộ mục đích thực sự của việc tiếp viên hàng không chào đón hành khách lên máy bay.

Kat Kamalani, nữ tiếp viên hàng không sống tại Salt Lake City, bang Utah, Mỹ. Ảnh: TVtourguide

Theo trang In The Know, Kat Kamalani là một nữ tiếp viên hàng không Mỹ nổi tiếng trên mạng xã hội TikTok, với những video chia sẻ về mẹo chọn được khách sạn yêu thích, không nên chạm vào đâu trên máy bay hay lý do không nên uống nước trên máy bay.

Trong video gần đây, Kamalani đã chia sẻ "một bí mật không ai ngờ" về việc tiếp viên hàng không chào đón hành khách lên máy bay và vì sao họ thường đi qua đi lại ở lối đi giữa các hàng ghế trước khi cất cánh.

"Cá là bạn không biết chúng tôi làm thế với mục đích gì", nữ tiếp viên viết dòng ghi chú đăng kèm video.

"Khi bạn đang bước lên máy bay và thấy khuôn mặt tươi cười của chúng tôi, thực tế là chúng tôi đang quan sát để tìm các A.B. P.", Kamalani nói trong video.

Theo nữ tiếp viên hàng không, A.B.P là viết tắt của cụm từ "able-bodied passengers", ám chỉ những người có thể giúp đỡ trong trường hợp khẩn cấp.

"Những người này có thể là quân nhân, lính cứu hỏa, y tá, bác sĩ. Trong các trường hợp khẩn cấp hoặc gặp sự cố, chúng tôi sẽ biết ai là những người có thể giúp mình", theo Kamalani.

Kamalani còn tiết lộ thêm rằng, việc tiếp viên hàng không đi qua đi lại dọc lối đi giữa các hàng ghế là để quan sát và phát hiện những thứ bất thường hoặc không được phép mang lên máy bay. Dĩ nhiên, nữ tiếp viên không chỉ nhắc đến những thứ dạng lỏng bằng cách nào đó qua mặt được kiểm tra của Cục an ninh vận tải.

"Chúng tôi còn quan sát để phát hiện những kẻ buôn người trên máy bay. Chuyện này xảy ra rất nhiều trong ngành và sự an toàn của hành khách luôn là ưu tiên số một của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ quan sát thật kỹ để tìm những điểm bất thường", Kamalani chia sẻ.

Nhiều người bình luận dưới video của nữ tiếp viên nói rằng họ chưa từng biết về mục đích của hành động này. Một số người còn hỏi Kamalani về cách nhận biết một hành khách là bác sĩ hay y tá.

Kamalani trả lời: "Một số người lên máy bay và chủ động nói: 'Này cô, tôi là một bác sĩ và ngồi ở ghế 3A. Tôi nói thế phòng khi có thể giúp đỡ được'. Chúng tôi thực sự rất biết ơn những hành khách như vậy".

