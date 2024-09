Những vũ khí tầm xa mà Ukraine muốn được dùng tấn công lãnh thổ Nga

Moscow cảnh báo hậu quả nếu phương Tây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa tấn công Nga Ngày 12-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo Mỹ và các đồng minh phương Tây về một “cuộc chiến” giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nếu phương Tây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa tấn công Nga. “Đây không phải là vấn đề Ukraine được phép hay không được phép tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Họ đã thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và các phương tiện khác. Nhưng sử dụng vũ khí chính xác tầm xa do phương Tây sản xuất lại là một câu chuyện hoàn toàn khác” - ông Putin nói. Theo tổng thống Nga, nếu quyết định về vũ khí tầm xa được đưa ra, sẽ không khác gì sự tham gia trực tiếp của NATO vào cuộc chiến. Ngày 14-9, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga - ông Dmitry Medvedev nhắc lại lời cảnh báo của Tổng thống Putin, cho rằng Nga có đủ lý do để sử dụng vũ khí hạt nhân nhưng đến nay Moscow vẫn kiềm chế, theo đài RT.