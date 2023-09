Những đợt ‘thanh lọc’ ở Bộ Quốc phòng Ukraine

Sự chứng minh với phương Tây Những thay đổi trên, đặc biệt thay đổi trong đội ngũ lãnh đạo quốc phòng Ukraine, diễn ra trước khi Tổng thống Zelensky tới Mỹ với mong muốn chứng minh với các quan chức Mỹ và các nhà lãnh đạo phương Tây rằng chính phủ của ông không phung phí hàng chục tỉ USD viện trợ từ phương Tây vào việc hối lộ hoặc quản lý yếu kém. Trong cuộc chiến ở Ukraine, các quyết định về chiến sự sẽ đi trực tiếp từ ông Zelensky đến các cơ quan chỉ huy ở trên chiến trường và phần lớn không thông qua những quan chức ở Bộ Quốc phòng. Do đó, việc miễn nhiệm các quan chức ở Bộ này sẽ không gây ảnh hưởng trực tiếp đến diễn biến của cuộc chiến. Vai trò của Bộ Quốc phòng không phải ở khâu chiến thuật mà là ở hậu cần, tức là gồm việc mua sắm, chi trả tiền lương và phúc lợi, theo tờ The New York Times.