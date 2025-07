Bão số 4 liên tục đổi hướng trên Biển Đông

Bão Cỏ may thay đổi hướng liên tục

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19h ngày 24/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 119,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 12; di chuyển theo hướng Đông Đông Nam với tốc độ khoảng 10 km/h.

Bão số 4 thay đổi hướng liên tục.

Dự báo đến 7h ngày 25/7, bão chủ yếu di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc khoảng 10 km/h tại vị trí 16,8 độ vĩ Bắc -120,4 độ kinh Đông; trên vùng biển phía Đông của Bắc Biển Đôngcấp 9, giật cấp 1.

12 giờ tiếp theo, bão lại di chuyển sang hướng Đông Bắc, gia tăng tốc độ với 20-25km/h. Đến 7h sáng mai (25/7), vị trí tâm bão trên khu vực phía Bắc của đảo Lu-Dông (Philippines), sức gió cấp 8, giật cấp 10, ra khỏi khu vực Biển Đông.

Khoảng 7h sáng 26/7, bão giữ nguyên hướng di chuyển Đông Bắc, 25-30km/h, suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 36 giờ tới):

Thời điểm dự báo Hướng, tốc độ Vị trí Cường độ Vùng nguy hiểm Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng) 07h/25/7 Chủ yếu theo hướng Đông Đông Bắc khoảng10 km/h 16,8N-120,4E; trên vùng biển phía Đông của Bắc Biển Đông cấp 9, giật cấp 11 15,0N-18,5N; phía Đông kinh tuyến 117,0E Cấp 3: vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông 19h/25/7 Đông Bắc, khoảng 25 km/h và suy yếu dần 19,0N-122,0E; trên vùng biển phía Bắc của đảo Lu Dông (Phi líp pin) cấp 6-7, giật cấp 9 15,0N-19,0N; phía Đông kinh tuyến 118,0E Cấp 3: vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông 07h/26/7 Đông Bắc,25-30 km/h, suy yếu dần thành một vùng áp thấp 22,3N-124,3E

Mặc dù không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam, những bão Comay có thể gây gió mạnh và sóng lớn trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, với sức gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12; sóng biển cao 4-6m. Biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mùa bão năm nay trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương rất sôi động. Ngay sau cơn bão số 3, vùng biển này đang có 3 cơn bão cùng hoạt động. Cụ thể, bão Cỏ may ở kinh tuyến 118, bão Francisco ở kinh tuyến 128 và bão Krosa ở kinh tuyến 140 độ kinh đông.

Trước đó, lúc 10h30 ngày 24/7, áp thấp nhiệt đới ở khoảng kinh tuyến 140 độ kinh đông đã mạnh lên thành bão, tên quốc tế là bão Krosa.

Dự báo bão Krosa đi lên phía bắc, không đi vào Biển Đông nên Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sẽ không phát tin cảnh báo về cơn bão này.

3 tỉnh có nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất đêm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 1 giờ qua (từ 18 giờ đến 19 giờ ngày 24/7), khu vực các tỉnh Lai Châu, Lạng Sơn và Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to như: Dào San 51,2mm (Lai Châu); Na Sầm 34,8mm (Lạng Sơn); Thủy điện Châu Thắng 55,4mm (Nghệ An);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 3-6 giờ tới, khu vực tỉnh Lạng Sơn tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-20mm, có nơi trên 40mm; khu vực các tỉnh Lai Châu và Nghệ An có lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Lũ quét gây thiệt hại nghiêm trọng ở Nghệ An.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Lai Châu: Sìn Hồ, Dào San, Hồng Thu, Hua Bum, Khổng Lào, Lê Lợi, Mù Cả, Mường Tè, Nậm Cuổi, Nậm Mạ, Nậm Sỏ, Nậm Tăm, Pa Tần, Pa Ủ, Pu Sam Cáp, Tà Tổng, Tân Uyên, Thu Lũm, Tủa Sín Chải.

Lạng Sơn: Hội Hoan, Văn Lãng, Bình Gia, Na Sầm, Ba Sơn, Bắc Sơn, Công Sơn, Hưng Vũ, Tân Văn, Vũ Lăng.

Nghệ An: Châu Tiến, Quỳ Châu, Bình Chuẩn, Cam Phục, Chiêu Lưu, Con Cuông, Giai Xuân, Hùng Chân, Huồi Tụ, Hữu Kiệm, Mậu Thạch, Minh Hợp, Môn Sơn, Mường Chọng, Mường Lống, Mường Típ, Nậm Cắn, Nga My, Nghĩa Khánh, Nhân Hòa, Quế Phong, Quỳ Hợp, Thành Bình Thọ, Thông Thụ, Tiền Phong, Vĩnh Tường, Yên Hòa.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.