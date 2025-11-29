Người thoát chết từ chung cư cháy: 'Khói đen đặc đến không nhìn thấy bàn tay'

Nhân chứng đăng ảnh bên trong căn hộ khi lửa bùng lên ở cụm chung cư Wang Fuk Court hôm 26/11. Ảnh: Standard HK

Theo Standard HK, một cư dân sống tại tầng hai khối Wang Cheong House, thuộc cụm chung cư Wang Fuk Court, kể lại câu chuyện thoát chết từ đám cháy thảm họa nhất trong hàng thập kỷ qua. Người này nói chỉ biết có cháy khi nhận cuộc gọi từ vợ. Vừa mở cửa, anh lập tức đối mặt với khung cảnh đen kịt, khói đặc đến mức không nhìn thấy bàn tay dù dùng đèn điện thoại. Anh buộc phải lùi vào trong nhà, cố hít thở từng hơi.

Trên điện thoại, vợ anh báo sảnh tầng dưới đã chìm trong biển lửa, khiến anh hiểu lối thoát cuối cùng có thể đã bị chặn. Căn hộ thân thuộc bỗng trở thành "một cõi luyện ngục", anh viết.

Khung cảnh điêu tàn sau đám cháy ở cụm chung cư Wang Fuk Court, Hong Kong, ngày 28/11. Ảnh: AP

Khi tuyệt vọng bắt đầu bủa vây, anh nghe thấy tiếng cầu cứu ngoài hành lang. Anh lập tức lấy khăn ướt che mặt, lao ra trong làn khói bỏng rát. Mắt anh bỏng rát, cổ họng bị lửa táp. Anh phải vừa áp sát tay vào tường để định hướng, vừa liên tục gọi lớn: "Đi hướng này!". Cuối cùng, tay anh chạm được vào một cặp vợ chồng đang hoảng loạn, kéo họ vào căn hộ của mình.

"Chúng ta sẽ không chết đâu", anh trấn an cặp vợ chồng khi chuẩn bị khăn ướt, nước và quần áo cho họ.

Ba người ngồi chờ bên cửa sổ suốt nhiều giờ, trong khi những mảnh vật liệu cháy sém từ tầng trên rơi xuống "như tuyết đen". Anh thừa nhận khoảnh khắc ấy khiến mình thấy bất lực, lần đầu tiên đối diện sâu sắc với ý niệm sống - chết. Anh gọi điện cho mẹ ở nước ngoài để trấn an, nhưng khi kết thúc cuộc gọi, anh bật khóc vì cảm giác như đó có thể là lời tạm biệt.

Người thân của các nạn nhân chờ đợi tin tức bên ngoài hiện trường. Ảnh: Edmond So

Khi khói dày đặc hơn và cặp vợ chồng bắt đầu khó thở thì lính cứu hỏa tiếp cận được khung cửa sổ bằng thang nâng. Anh yêu cầu họ đưa cặp vợ chồng ra ngoài trước, tự nhủ: "Tôi trẻ hơn, tôi chịu đựng thêm được".

Trước khi rời căn hộ, anh dừng lại nhìn toàn bộ đồ đạc: những mô hình anh tỉ mỉ sưu tầm, các món đồ giới hạn, quần áo hàng hiệu, đồ chơi của con, vật yêu thích của vợ. "Tôi muốn mang tất cả... nhưng chẳng thể cầm theo thứ gì", anh viết.

Anh được đưa đến bệnh viện ngay sau đó. Lần đầu tiên trong đời, anh không muốn xuất viện, tự hỏi: "Mình còn có thể quay về nhà không?".

Người dân Hong Kong hỗ trợ lẫn nhau sau thảm họa. Ảnh: Karma Lo

Lời kể của người đàn ông gây xúc động mạnh khi lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn bình luận từ người dân Hong Kong. Nhiều người cho rằng câu chuyện mang đến góc nhìn hiếm hoi về nỗi sợ, sự dũng cảm và tình người bên trong tòa nhà chìm trong lửa.

Riêng anh nhìn lại và cảm nhận vụ cháy phơi bày sự mong manh của con người: "Trước vô thường, chúng ta chưa bao giờ là chủ nhân - chỉ là những kẻ trú ngụ tạm bợ". Anh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng cứu hỏa đã liều mạng cứu người, kết thúc bằng lời nhắn nhủ : "Dù thời gian này khó khăn, tinh thần chúng ta còn mạnh hơn. Hãy cùng nhau chữa lành và xây dựng lại."

Người dân Hong Kong đặt cúc trắng trước cụm chung cư Wang Fuk Court để tưởng niệm các nạn nhân. Ảnh: AP

Vụ cháy ở Wang Fuk Court bùng lên chiều 26/11, lan qua bảy trên tám khối nhà. Tính đến chiều 28/11, lực lượng cứu hỏa thông báo đám cháy khiến ít nhất 128 người thiệt mạng, 79 người bị thương, gần 2.000 hộ dân rơi vào cảnh mất nơi cư trú. Giới chức Hong Kong đang điều tra nguyên nhân vụ việc - được xem là một trong những thảm họa cháy nổ khốc liệt nhất của đặc khu.