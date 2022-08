NATO sẵn sàng can thiệp vào Kosovo nếu ‘sự ổn định bị đe doạ’

Phát biểu trong cuộc họp báo với Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 17-8-2022, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg nhấn mạnh, khối sẽ can thiệp nếu “sự ổn định” bị đe dọa ở Kosovo.

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg

“Nếu sự ổn định bị đe dọa, Lực lượng Kosovo (KFOR) do NATO dẫn đầu sẵn sàng can thiệp và sẽ thực hiện bất kỳ biện pháp nào cần thiết để đảm bảo một môi trường an toàn, an ninh và quyền tự do đi lại cho tất cả người dân Kosovo”, ông Stoltenberg nói.

Vị lãnh đạo NATO kêu gọi “tất cả các bên” “thể hiện sự kiềm chế và tránh bạo lực”, cho rằng ngoại giao là con đường duy nhất để tiến tới, ngay cả khi đe dọa can thiệp quân sự theo sự ủy quyền của Liên hợp quốc nếu 2 bên không tuân thủ cuộc đối thoại do Liên minh châu Âu (EU) làm trung gian.

Ông Stoltenberg có cuộc gặp với lãnh đạo Kosovo Albin Kurti vào cuối ngày 17-8, trong khi Tổng thống Vucic và ông Kurti sẽ gặp nhau vào ngày 18-8 tại Brussels (Bỉ) để tiếp tục đối thoại.

Căng thẳng giữa Serbia và Kosovo đang tăng cao sau khi vùng ly khai này thông qua luật yêu cầu người Serbia đổi hộ chiếu của họ để lấy các giấy tờ đặc biệt do Kosovo cấp và chuyển biển số Serbia sang biển số được cấp ở Kosovo.

Trước đó, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Vucic vào ngày 3-8 vừa qua, Tổng thư ký Jens Stoltenberg cũng cho biết, NATO sẽ can thiệp vào Kosovo trong trường hợp sự ổn định bị đe dọa. Tuyên bố này nhắc lại 1 thông cáo từ phái bộ NATO tại Kosovo được ban hành vào tuần trước đó.

Việc Kosovo công bố luật mới, cùng với đó là cảnh sát đặc nhiệm được trang bị vũ khí hiện diện dày đặc kiểm soát 2 cửa khẩu biên giới với Serbia, khiến những người Serbia địa phương dựng rào chắn để phản đối và Chính phủ của Tổng thống Serbia Vucic phải ra tuyên bố lên án cách hành xử của Pristina.

Lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO đã được triển khai để xoa dịu căng thẳng và chính quyền của ông Kurti đã đồng ý trì hoãn việc thực thi luật mới, đổi lại những người biểu tình dỡ bỏ các rào chắn của họ.

Kosovo đã đơn phương tuyên bố độc lập khỏi Serbia vào năm 2008 với sự hậu thuẫn của Mỹ và hầu hết các đồng minh, nhưng chưa được Serbia, Nga, Trung Quốc hay Liên hợp quốc công nhận.

