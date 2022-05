Nắng nóng kỷ lục ở Ấn Độ: Chim đang bay cũng rụng xuống đất

Một tổ chức cứu hộ động vật ở bang Gujarat (Ấn Độ) đã cứu sống hàng chục con chim rơi từ trên trời xuống đất vì thời tiết nắng nóng.

Chim kiệt sức vì nắng nóng được giải cứu ở Ấn Độ (ảnh: Al Jazeera)

Các bác sĩ thú ý tại Quỹ từ thiện Jivdaya (Ấn Độ) cho biết, việc hàng chục con chim rơi từ trên trời xuống do kiệt sức giữa thời tiết nắng nóng là chuyện hiếm gặp.

“Năm nay là một trong những năm nắng nóng kỷ lục ở Ấn Độ. Số lượng những con chim cần được cứu hộ đã tăng thêm 10% chỉ trong vài tuần”, Manoj Bhavsar – bác sĩ thú y làm việc tại Quỹ từ thiện Jivdaya – cho biết.

Quỹ từ thiện Jivdaya đã hoạt động ở Ấn Độ suốt hơn một thập kỷ. Đây là tổ chức phi lợi nhuận hoạt động với nhiệm vụ chính là bảo vệ các loài chim.

Trong tháng 4, một bệnh viện thú y thuộc Quỹ từ thiện Jivdaya ở thành phố Ahmedabad (bang Gujarat) cho biết, họ đã điều trị cho khoảng 2.000 con chim. Nhiều con trong số này bị gãy cánh do rơi từ trên cây hoặc rơi từ trên không xuống đất. Đa số chim đều trong tình trạng kiệt sức và mất nước nghiêm trọng do nắng nóng.

“Hàng ngày, chúng tôi tiếp nhận ít nhất 50 - 60 con chim bị mất nước”, Gira Shah, nhà đồng sáng lập Quỹ từ thiện Jivdaya, cho biết.

Nhiệt độ ở bang Gujarat trong tháng 4 có nhiều ngày đã tăng vọt lên 46 độ C. Đợt nắng nóng năm nay ở Ấn Độ trùng với thời gian kết thúc mùa sinh sản của một số loài chim.

Theo bác sĩ Manoj Bhavsar, những loài chim như bồ câu, diều hâu đang có nguy cơ chết hàng loạt trong nắng nóng do thói quen bay cao. Những con chim may mắn được Quỹ từ thiện Jivdaya cứu hộ sẽ được cho ăn vitamin và uống đủ nước trước khi thả về tự nhiên. Tuy nhiên, cứ 4 con chim được gửi tới các trung tâm cứu hộ của Jivdaya thì lại có 1 con không qua khỏi do mất nước nghiêm trọng hoặc biến chứng đi kèm.

Cuối tháng 4, nhiều địa phương ở Ấn Độ và Pakistan đã ghi nhận nắng nóng kỷ lục như Jacobabad (49 độ C) và Banda (47,2 độ C).

Nhiều địa phương ở Ấn Độ ghi nhận mức nhiệt kỷ lục trong năm nay (ảnh: Al Jazeera)

Cơ quan Khí tượng Ấn Độ cho biết, nhiệt độ trung bình trong tháng 4 đã đạt mức cao nhất tại nhiều khu vực ở miền bắc và miền trung nước này trong vòng hơn 100 năm qua. Người cao tuổi và người có sức khỏe yếu ở Ấn Độ và Pakistan được khuyến cáo không nên ra đường vì có nguy cơ tử vong do say nắng.

Kể từ cuối tháng 3 đến hôm 10.5, bang Maharashtra của Ấn Độ đã ghi nhận 25 trường hợp tử vong do đột quỵ vì nắng nóng.

