Mỹ và Trung Quốc kích hoạt cạnh tranh kinh tế

Tăng trưởng Mỹ, Trung Quốc trong năm 2021 và đầu năm 2022 Theo số liệu Tổng cục Thống kê TQ (NBS) công bố đầu năm nay, năm 2021, GDP của TQ tăng trưởng 8,1% so với năm 2020. GDP trong quý I-2022 tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2021, tăng 1,3% so với quý IV-2021. Tháng 6, WB dự báo tăng trưởng GDP của TQ năm nay sẽ giảm mạnh xuống mức 4,3%, thấp hơn mục tiêu 5,5% mà nước này đề ra cho năm 2022. Lý do vì dịch COVID-19 bùng phát. Đà tăng trưởng khả năng có phục hồi trong nửa cuối năm 2022, theo WB. Về Mỹ, theo WB, trong năm 2021, GDP của Mỹ tăng 5,5% - mức tăng trưởng hằng năm cao nhất kể từ năm 1984. Riêng quý IV-2021, theo Viện Kinh tế quốc tế Peterson (PIIE), nền kinh tế hàng đầu thế giới tăng trưởng với tốc độ bất ngờ 6,9%. Tuy nhiên, kinh tế Mỹ chứng kiến đợt sụt giảm 1,4% trong quý I-2022. Đây là lần sụt giảm GDP đầu tiên của Mỹ kể từ năm 2020. Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) hồi tháng 6 thì tăng trưởng kinh tế Mỹ năm 2022 sẽ nằm ở mức 2,9%, thấp hơn mức 3,7% vào tháng 4.