Mỹ triển khai trực thăng tấn công sát nách đồng minh Nga

Các phi công Apache đã thực hiện nhiều bài tập tấn công phối hợp, mô phỏng việc tiêu diệt các mục tiêu và vị trí của đối phương.

Trực thăng tấn công AH-64 Apache của Mỹ. (Nguồn: MW)

Đáng chú ý, việc Mỹ triển khai Apache diễn ra đúng thời điểm Belarus cùng Nga tiến hành cuộc tập trận lớn mang tên Zapad. Đây được xem là một trong những đợt điều quân lớn nhất của Mỹ ở khu vực này, kể từ sau khi Trung Quốc triển khai lực lượng mặt đất tới Belarus tham gia tập trận chung lần đầu tiên cách đây 14 tháng. Belarus hiện được xem là quốc gia duy nhất ở châu Âu nằm ngoài quỹ đạo phương Tây và trong những năm gần đây đã đẩy mạnh hiện đại hóa quân sự, chủ yếu nhờ các hợp đồng mua vũ khí từ Nga.

Dù ngân sách quốc phòng hạn chế, Belarus vẫn duy trì lực lượng trực thăng tấn công khá mạnh từ thời Liên Xô. Phi đội Mi-24 – được coi là "đối thủ truyền thống" của Apache, vẫn đang hoạt động hiệu quả và được nâng cấp dần. Có thời điểm xuất hiện tin đồn Belarus sẽ mua trực thăng Mi-28, loại được đánh giá hiện đại và có nhiều ưu thế hơn Apache, nhưng cuối cùng nước này lại lựa chọn Mi-35M.

Chiếc Mi-35M đầu tiên đã được bàn giao vào tháng 8/2023. Đây là phiên bản cải tiến sâu của Mi-24, vừa có khả năng chiến đấu, vừa có thể vận chuyển quân, đã chứng minh hiệu quả trong xung đột tại Ukraine.

Về phía Mỹ, Apache là trực thăng tấn công hạng nặng lâu đời nhất vẫn còn được sản xuất, với lịch sử phục vụ hơn 40 năm. Nó ra đời trong Chiến tranh Lạnh nhằm đối trọng với Mi-24, vốn từng vượt trội trong suốt 15 năm trước đó. Tuy nhiên, tuổi đời cao cũng kéo theo lo ngại về độ an toàn: chỉ trong 44 ngày đầu năm 2024, đã có bốn chiếc Apache gặp tai nạn, trong đó hai chiếc rơi chỉ trong ba ngày của tháng 3.

Dù vậy, quân đội Mỹ vẫn tiếp tục nâng cấp Apache và duy trì sản xuất. Tại châu Âu, dòng trực thăng này dự kiến sẽ xuất hiện ngày càng nhiều khi Ba Lan đã công bố kế hoạch mua tới 96 chiếc. Động thái tăng cường quân sự nhanh chóng của Ba Lan, cùng với nỗ lực củng cố sức mạnh từ các nước NATO khác, đang tạo áp lực đáng kể đối với hệ thống phòng thủ của Belarus.