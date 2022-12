Mỹ tính "chuyện lớn" với binh sĩ Ukraine

Tổng thống Zelensky: Ukraine là quốc gia duy nhất trả giá Kiev không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu để tái thiết lập các đường biên giới quốc gia 1991, bởi vì thế giới không đảm bảo an ninh cho Ukraine và Ukraine là quốc gia duy nhất trả giá vì xung đột, Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định trong bài phỏng vấn được báo The Economist công bố hôm 15-12. Đưa tình hình trở lại trạng thái trước khi xung đột nổ ra là nhiệm vụ bất khả thi bởi "không ai hiểu đảm bảo an ninh là gì", Tổng thống Zelensky nhấn mạnh. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters "Nhưng cả thế giới không đến, như chúng ta đã thấy. Ukraine đã từ bỏ vũ khí hạt nhân để đổi lấy đảm bảo an ninh. Những đảm bảo này có phát huy tác dụng không? Không" – nhà lãnh đạo Ukraine bày tỏ. "Tại sao Ukraine một mình phải trả một cái giá cao như vậy? Chúng tôi cảm kích những nước ủng hộ chúng tôi nhưng chúng tôi là những người duy nhất đang trả giá" – Tổng thống Zelensky khẳng định, theo đài RT.