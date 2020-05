Mỹ tìm bằng chứng cho rằng có người đã tử vong vì Covid-19 từ tháng 11 năm ngoái

Thứ Tư, ngày 06/05/2020 12:00 PM (GMT+7)

Cơ quan y tế hạt Cook, bang Illinois (Mỹ), vẫn đang kiểm tra hồ sơ bệnh án của nhiều bệnh nhân trước đó để tìm kiếm bằng chứng cho thấy, có thể đã có người tử vong do Covid-19 từ tháng 11 năm ngoái.

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 (Số liệu cập nhật lúc 13:07 06/05/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers (Số liệu cập nhật lúc06/05/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers Việt Nam Thế giới Mỹ Ý Đức Anh Ca nhiễm bệnh Ca tử vong Ca khỏi bệnh STT Tỉnh Ca nhiễm Ca tử vong Ca khỏi bệnh

Trên khắp nước Mỹ, các nhà điều tra y tế vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những trường hợp tử vong do Covid-19 gây ra nhưng chưa được xác định. Giới chức y tế và các chuyên gia cho rằng, việc xác định ra người tử vong hoặc nhiễm Covid-19 sớm nhất tại Mỹ là rất quan trọng để hiểu đầy đủ về cách thức lây lan, mức độ nguy hiểm của dịch bệnh.

Các nhà điều tra dịch bệnh tại bang New York, Seattle, Massachusetts và Connecticut nằm trong số những người vẫn đang tìm kiếm những trường hợp bệnh nhân Covid-19 trong quá khứ.

Hiện tại, ca tử vong sớm nhất vì Covid-19 ở Mỹ được xác định xảy ra vào ngày 6.2 tại hạt Santa Clara, bang California. Trước đó, chính quyền Mỹ cho rằng, trường hợp đầu tiên tử vong do virus tại nước này là vào ngày 26.2 tại thành phố Seattle, bang Washington.

Trường hợp tử vong tại hạt Santa Clara liên quan đến một người phụ nữ 57 tuổi qua đời vì đau tim tại nhà riêng. Giới chức y tế đã xác nhận vào tháng trước, cho rằng Covid-19 là nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà này.

Một thi thể bệnh nhân Covid-19 đang được đưa đi bảo quản tại Mỹ (ảnh: Washingtonpost)

Michelle Jorden, giám đốc y tế hạt Santa Clara cho rằng, người phụ nữ tên Patricia Dowd tử vong do Covid-19 không có bệnh nền hoặc lịch sử di chuyển đến vùng có dịch. Điều này làm dấy lên nghi ngờ rằng bà này có thể bị nhiễm virus từ một trường hợp khác tại địa phương.

“Trường hợp tử vong tại Santa Clara là một bằng chứng cho thấy, dịch bệnh có thể đã xuất hiện tại Mỹ từ tháng 1”, Alessandro Vespignani, chuyên gia tại Đại học Northeastern phỏng đoán.

Bang New York xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus vào ngày 1.3. Các nhà nghiên cứu tại Trường Y khoa Weill Cornell ở Manhattan (New York) cũng đang kiểm tra thi thể của 20 bệnh nhân qua đời tại bệnh viện hồi đầu tháng 2 để xác định xem liệu những trường hợp này có liên quan đến Covid-19 hay không.

Các nhà nghiên cứu tại bang Washington, nơi đầu tiên phát hiện ca nhiễm Covid-19 tại Mỹ cho rằng, dịch bệnh có thể đã âm thầm lây lan tại đây vài tuần trước khi chính quyền tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào ngày 29.2.

Ca nhiễm Covid-19 đầu tiên được phát hiện tại Washington là vào cuối tháng 1. Đó là trường hợp một người đàn ông từng du lịch đến Trung Quốc. Ca nhiễm virus thứ 2 được phát hiện cách ca đầu tiên hơn một tháng sau đó.

Nạn nhân Covid-19 được đưa đi chôn cất tại Mỹ (ảnh: Reuters)

Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm y tế Fred Hutchinson xác định được rằng, trường hợp nhiễm Covid-19 thứ 2 là người thân của ca nhiễm đầu tiên tại Washington. Đáng nói, mặc dù 2 người này sống tại cùng quận Seattle, nhưng không có tiếp xúc trực tiếp với nhau.

“Nhiều khả năng dịch bệnh đã lây lan khoảng vài tuần trước khi ca nhiễm đầu tiên được phát hiện. Điều này cho thấy, nhiều trường hợp tử vong do Covid-19 đã không được ghi nhận”, Louise Moncla, nhà virus học tại Washington cho biết.

Cơ quan y tế hạt Cook, bang Illinois vẫn đang điều tra dựa trên hồ sơ của những trường hợp tử vong do gặp các triệu chứng ở tim hoặc phổi (2 cơ quan thường bị Covid-19 tấn công).

“Nếu có trường hợp tử vong nào đáng ngờ, chúng tôi sẽ thông báo với giới chức y tế để kiểm tra và xét nghiệm các mẫu mô của tử thi đang được bảo quản”, Natalia Derevyanny, phát ngôn viên của cơ quan y tế hạt Cook, cho biết.

Cơ quan y tế hạt Cook cho rằng, có thể đã có người tử vong do Covid-19 từ tháng 11 năm ngoái tại địa phương này.

Theo một số chuyên gia, Mỹ đang bị mất dấu những trường hợp đầu tiên tử vong vì Covid-19.

Nhân viên bốc dỡ vật tư y tế tại một sân bay ở Mỹ (ảnh: SCMP)

Cơ quan y tế bang Connecticut (Mỹ) cũng bắt đầu tiến hành kiểm tra những thi thể đang được lưu trữ tại các nhà tang lễ tính từ ngày 31.3 trở về trước và đã phát hiện ít nhất 77 trường hợp nhiễm Covid-19 không được đưa vào thống kê.

“Phần lớn những trường hợp này đến từ việc các bác sĩ xác nhận vào giấy chứng tử rằng bệnh nhân tử vong do bệnh về đường hô hấp nhưng chưa được làm xét nghiệm Covid-19”, James Gill – thanh tra y tế bang Connecticut, cho biết.

Nỗ lực tìm kiếm trường hợp tử vong do Covid-19 đầu tiên tại Mỹ của các điều tra viên đang gặp nhiều khó khăn do thiếu mẫu tử thi. Phần lớn các trường hợp tử vong do virus tại Mỹ đến từ các viện dưỡng lão. Thi thể tại đây không được gửi tới các cơ quan y tế để khám nghiệm. Chưa rõ mất bao lâu Mỹ mới có thể xây dựng được bức tranh toàn cảnh về quá trình xuất hiện và lây lan của dịch bệnh.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19: - Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi. - Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác. - Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế. - Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 19003228 và 19009095.

Nguồn: http://danviet.vn/the-gioi/my-tim-bang-chung-cho-rang-co-nguoi-da-tu-vong-vi-covid-19-tu-thang-1...Nguồn: http://danviet.vn/the-gioi/my-tim-bang-chung-cho-rang-co-nguoi-da-tu-vong-vi-covid-19-tu-thang-11-nam-ngoai-1085582.html