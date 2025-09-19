Mỹ thời ông Trump thay đổi trong quan hệ với Đài Loan?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA

Theo tờ Washington Post, Tổng thống Mỹ Donald Trump trong những tháng gần đây đã từ chối phê duyệt gói viện trợ quân sự trị giá 400 triệu USD cho Đài Loan, trong bối cảnh Washington đang đàm phán thương mại và chuẩn bị có thượng đỉnh với Bắc Kinh.

Một quan chức Nhà Trắng nói với Washington Post rằng việc xem xét gói viện trợ vẫn chưa có quyết định cuối cùng.

Ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến điện đàm vào ngày 19/9, đây sẽ là cuộc trao đổi lần thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump quay trở lại Nhà Trắng. Cuộc gọi diễn ra trong bối cảnh hai bên tìm kiếm thỏa hiệp về vấn đề thuế quan cũng như thương vụ liên quan đến nền tảng chia sẻ video TikTok.

Từ cuối thập niên 1970, Mỹ đã chuyển sang thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Trung Quốc, song Washington vẫn duy trì vai trò là đối tác quan trọng nhất của đảo Đài Loan và là nguồn cung cấp viện trợ quân sự lớn nhất.

Dưới thời Tổng thống Joe Biden, Mỹ đã phê duyệt hơn 2 tỷ USD viện trợ quân sự cho Đài Loan. Tuy nhiên, theo Washington Post, ông Trump “không ủng hộ việc gửi vũ khí mà không có thanh toán”, quan điểm này cũng thể hiện trong chính sách của ông đối với Ukraine.

Báo Mỹ dẫn nguồn tin cho biết, hồi tháng 8, quan chức quốc phòng Mỹ và Đài Loan đã gặp nhau tại Anchorage (bang Alaska, Mỹ) để bàn thảo về gói mua sắm vũ khí “có thể lên tới hàng tỷ USD”, bao gồm máy bay không người lái, tên lửa và các thiết bị cảm biến giám sát vùng ven biển.

Kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1, tâm lý lo ngại tại Đài Bắc ngày càng gia tăng về sức mạnh của mối quan hệ với Mỹ cũng như mức độ cam kết của Washington trong việc hỗ trợ hòn đảo này.