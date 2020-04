Mỹ: Tất cả các bang đều có người tử vong vì Covid-19, tổng số vượt 23.000

Thứ Ba, ngày 14/04/2020 10:30 AM (GMT+7)

Theo số liệu thống kê của Reuters và Đại học Johns Hopkins, Mỹ ghi nhận hơn 23.000 ca tử vong vì Covid-19 tính tới ngày 14/4. Cũng trong ngày 14/4, Wyoming trở thành bang cuối cùng ở Mỹ ghi nhận trường hợp tử vong vì Covid-19.

Reuters hôm 14/4 đưa tin, Mỹ, quốc gia với dân số nhiều thứ 3 toàn cầu, vẫn là nước có số ca tử vong vì Covid-19 cao nhất thế giới và con số này không ngừng tăng lên mỗi ngày.

Theo Đại học Johns Hopkins hôm 14/4, thế giới có hơn 1,9 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có 119.588 ca tử vong. Cùng thời điểm, tổng số ca nhiễm tại Mỹ là hơn 581.000 và hơn 23.600 ca tử vong vì Covid-19.

Số ca tử vong mới vì Covid-19 hôm 12/3 ở Mỹ là 1.513 - nhỏ nhất kể từ ngày 6/4. Hầu hết ca tử vong ở Mỹ tập trung ở bang New York, với hơn 10.000 ca. New York, thành phố đông dân nhất nước Mỹ với 8,4 triệu người, là nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất do dịch bệnh ở bang New York.

Bang Wyoming hôm 14/4 ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì Covid-19. Như vậy, mọi tiểu bang ở Mỹ đều đã ghi nhận trường hợp tử vong vì dịch bệnh.

Các biện pháp hạn chế ra đường, tụ tập để ngăn chặn Covid-19 lây lan nhanh đã được áp dụng nhiều tuần ở nhiều khu vực trên khắp nước Mỹ. Điều này gây tổn thất lớn cho nền kinh tế của nước này. Khi các doanh nghiệp phải đóng cửa và hạn chế đi lại, các quan chức Mỹ đang tranh luận thời điểm an toàn để có thể cho hoạt động trở lại ở một số lĩnh vực.

Chính quyền Mỹ đã nhắc đến ngày 1/5 như một mốc thời gian tiềm năng để có thể nới lỏng các biện pháp hạn chế.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 13/4 cho biết chính phủ Mỹ đã gần hoàn thành kế hoạch mở lại nền kinh tế đang bị tạm ngừng hoạt động để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.

Trong cuộc họp báo hàng ngày, ông Trump nhấn mạnh số người tử vong vì Covid-19 ở Mỹ đang có dấu hiệu chững lại (dù vẫn ghi nhận số ca tử vong mới nhưng đã thấp hơn so với vài ngày trước), cho thấy các nỗ lực giãn cách xã hội bắt đầu phát huy tác dụng.

