Mỹ cần 'thức tỉnh trước sức mạnh quân sự Trung Quốc'

Thứ Hai, ngày 23/09/2019 16:13 PM (GMT+7)

Sự phát triển nhanh chóng của khoa học và quốc phòng của Trung Quốc đã và đang là hồi chuông cảnh tỉnh cho Mỹ, chỉ huy chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden phân tích.

Cựu Đô đốc Hải quân Mỹ William McRaven, người đứng đầu Bộ chỉ huy Lực lượng đặc biệt Mỹ vào thời gian tiêu diệt Osama bin Laden, phát biểu trong một buổi hội thảo, tờ SCMP đưa tin.

Ông McRaven phân tích rằng sức mạnh quân sự của Trung Quốc đang nhanh chóng tiệm cận, thậm chí có lúc đã vượt mặt Mỹ.

"Chúng ta cần đảm bảo công chúng Mỹ biết rằng đã đến lúc để hành động", ông McRaven nói, đồng thời cho biết sự phát triển nhanh chóng trong hoạt động nghiên cứu và công nghệ của Trung Quốc đang đe dọa an ninh quốc gia của Mỹ.

Phát biểu của ông McRaven được đưa ra trong bối cảnh quỹ nghiên cứu chiến sách Council on Foreign Relations của Mỹ vừa có báo cáo cho thấy Trung Quốc đã nổi dậy thành đối thủ đáng gờm nhất của Mỹ và đã vượt mặt Mỹ về thương mại hóa mạng viễn thông 5G.

Báo cáo này cũng nhận định Trung Quốc có thể chuyển đổi công nghệ tiên tiến "thành tiềm lực quân sự nhanh hơn bất kỳ đối thủ tiềm năng nào của quốc gia này".

"Nỗ lực của Trung Quốc trong việc trở thành cường quốc khoa học có thể hỗ trợ cho sự phát triển và thịnh vượng toàn cầu. Cả Mỹ và Trung Quốc sẽ được lợi từ đầu tư và thương mại song phương.

Tuy nhiên, các hành động đánh cắp tài sản trí tuệ và chính sách thao túng thị trường công nghiệp của nước này đe dọa sự cạnh tranh kinh tế và an ninh quốc gia của Mỹ", báo cáo này kết luận.

Trước đó, hãng tin Tân Hoa Xã cho biết Trung Quốc đang đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển công nghệ. Ngân sách quốc phòng và nghiên cứu khoa học của nước này tiếp tục tăng, bất chấp tốc độ tăng trưởng kinh tế đang có dấu hiệu suy giảm do chiến tranh thương mại với Mỹ.

Học viện Khoa học quân sự - đơn vị nghiên cứu quốc phòng hàng đầu của Trung Quốc - cho biết đã tuyển mộ 248 chuyên gia công nghệ trong nhiều lĩnh vực để tập trung phát triển trí thông minh nhân tạo, quốc phòng và kết hợp quân sự - dân sự.

Ông Collin Koh, chuyên gia từ Chương trình An ninh hàng hải thuộc ĐH Nanyang (Singapore), cho rằng sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ dẫn tới sự ngờ vực lẫn nhau và bất ổn an ninh do sự nghi kỵ giữa hai nước và có nguy cơ tạo ra đụng độ khi lực lượng công nghệ cao của hai bên gia tăng hoạt động trên không gian mạng. "Tuy nhiên, về mặt chính trị, hai bên nhận thức được nguy cơ tiềm tàng gây bất ổn khu vực và vì vậy sẽ muốn tránh đối đầu, tìm cách ngăn chặn hoặc giảm thiểu những tình huống như vậy", ông Koh nhận định.