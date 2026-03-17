Mỹ cạn kiệt kho tên lửa dự trữ 5 năm chỉ trong 3 ngày đầu tiên của chiến dịch Iran

Tên lửa Tomahawk của Mỹ. Ảnh RTX

"Trong 72 giờ đầu tiên của Chiến dịch Epic Fury, Không quân Mỹ đã phóng khoảng 400 tên lửa Tomahawk, chiếm khoảng 10% kho tên lửa sẵn sàng phóng của Mỹ. Quy mô của sự tiêu hao này là rất đáng kể", bài báo nêu rõ.

Theo tạp chí này, số lượng tên lửa được sử dụng vượt quá tổng số tên lửa Tomahawk được sản xuất trong 5 năm qua, làm dấy lên lo ngại về khả năng cạn kiệt kho dự trữ của Washington. Ấn phẩm nhấn mạnh rằng phải mất từ ​​1,5 đến 2 năm để sản xuất một tên lửa. Chi phí của một tên lửa có thể lên tới 4 triệu đô la, tùy thuộc vào biến thể.

Ấn phẩm cho biết thêm rằng trong lịch sử, sản lượng tên lửa Tomahawk luôn được giữ ở mức tối thiểu khoảng 90 tên lửa mỗi năm.

Ngày 28 tháng 2, Mỹ và Israel bắt đầu tấn công các mục tiêu ở Iran, bao gồm cả Tehran, gây thiệt hại và thương vong cho dân thường. Iran tiến hành các cuộc tấn công trả đũa vào lãnh thổ Israel, cũng như các mục tiêu quân sự của Mỹ ở Trung Đông.