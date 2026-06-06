Mỹ âm thầm triệu tập 100 chuyên gia hạt nhân giữa lúc đàm phán với Iran bước vào giai đoạn quyết định

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Nhà Trắng đang nỗ lực đạt được một bản ghi nhớ với Tehran nhằm chấm dứt xung đột và mở đường cho các cuộc đàm phán hạt nhân chuyên sâu. Washington muốn chuẩn bị sẵn đội ngũ chuyên gia để triển khai ngay nếu tiến trình đàm phán được khởi động.

Theo các quan chức Mỹ và nguồn tin khu vực tham gia vào tiến trình hòa giải, Mỹ và Iran vẫn bất đồng về một số chi tiết của bản ghi nhớ. Dù các cuộc thương lượng đã bước vào giai đoạn cuối, vẫn chưa có gì đảm bảo hai bên sẽ đạt được thỏa thuận cuối cùng.

"Cuộc gặp tại Oak Ridge không có nghĩa là một thỏa thuận sẽ được ký kết, nhưng đó là dấu hiệu cho thấy các cuộc đàm phán đang ở giai đoạn nghiêm túc và có cơ hội tốt để đạt được thỏa thuận. Chúng tôi muốn chuẩn bị sẵn sàng", một quan chức Mỹ cho biết.

Ảnh minh hoạ.

Axios trước đó đưa tin về chuyến đi không được công bố của ông Witkoff tới miền đông Tennessee. Hai quan chức Mỹ sau đó xác nhận ông Witkoff và ông Kushner đã tới thăm các cơ sở thuộc Bộ Năng lượng Mỹ tại Oak Ridge.

Nhà Trắng và Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia Mỹ đều từ chối bình luận về chuyến thăm.

Oak Ridge hiện là nơi làm việc của nhiều chuyên gia hàng đầu về công nghệ làm giàu uranium và hệ thống máy ly tâm, bao gồm các nhà khoa học tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Oak Ridge và Khu phức hợp An ninh Quốc gia Y-12. Trước đây, nhiều vật liệu và thiết bị hạt nhân từ các quốc gia như Kazakhstan và Libya từng được vận chuyển qua Tennessee để xử lý.

Theo các quan chức Mỹ, một nhóm khoảng 100 chuyên gia đã sẵn sàng tham gia tiến trình đàm phán nếu hai bên đạt được thỏa thuận sơ bộ. Chuyến công tác của ông Witkoff và ông Kushner nhằm gặp gỡ nhóm này, đồng thời thảo luận các bước chuẩn bị cho việc triển khai một thỏa thuận hạt nhân tiềm năng.

Tuần trước, ông Witkoff và ông Kushner được cho là đã đạt được thống nhất sơ bộ với phía Iran về một bản ghi nhớ kéo dài 60 ngày. Văn bản này bao gồm việc gia hạn lệnh ngừng bắn, mở lại eo biển Hormuz, cho phép Iran xuất khẩu dầu và khởi động các cuộc đàm phán liên quan đến kho dự trữ uranium làm giàu cũng như các giới hạn đối với hoạt động làm giàu uranium trong tương lai.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump sau đó yêu cầu sửa đổi hai điều khoản của văn bản, trong khi phía Iran cũng đề xuất điều chỉnh một số nội dung. Các nguồn tin cho biết Washington vẫn đang chờ phản hồi chính thức từ Tehran, song những khác biệt còn lại giữa hai bên được đánh giá là tương đối nhỏ.

Nếu các cuộc đàm phán tiến đến giai đoạn thứ hai, nhóm chuyên gia được triệu tập tại Oak Ridge sẽ có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch xử lý vật liệu hạt nhân của Iran, đề xuất các biện pháp hạn chế chương trình làm giàu uranium và thiết lập cơ chế xác minh việc thực thi thỏa thuận.

Các quan chức Mỹ cho biết một số chuyên gia mà ông Witkoff và ông Kushner đã gặp hôm thứ Năm cũng tham gia vào quá trình thu hồi uranium làm giàu từ Venezuela vài tuần trước. Số vật liệu này, xuất phát từ một lò phản ứng nghiên cứu, đã được chuyển tới bang Nam Carolina để xử lý vào tháng trước.

Ngoài ra, nhiều chuyên gia trong nhóm cũng từng đồng hành cùng ông Kushner và ông Witkoff tới Oman tham gia các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran trước khi xung đột bùng phát.

"Đây là những chuyên gia hạt nhân hàng đầu của Mỹ, những người có đủ năng lực để xử lý các vấn đề kỹ thuật phức tạp liên quan đến một thỏa thuận với Iran", một quan chức Mỹ nhận định.

Các quan chức Mỹ cũng cho biết Nhà Trắng đã nhận được những tín hiệu tích cực từ các nhà đàm phán Iran, dù Washington tin rằng vẫn tồn tại những khác biệt quan điểm trong nội bộ Tehran về hướng đi tiếp theo của tiến trình thương lượng.