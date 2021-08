Lũ lụt thảm họa ở Hà Nam: Số người chết tăng đột biến gấp 3 lần

Thứ Ba, ngày 03/08/2021 00:39 AM (GMT+7)

Trung Quốc đang mở một cuộc điều tra về trận lũ lụt thảm khốc ở tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc trong bối cảnh số người thiệt mạng tăng vọt.

Cảnh hỗn loạn ở thành phố Vệ Huy, tỉnh Hà Nam sau trận lũ lụt nghiêm trọng hồi tháng 7. Ảnh: VCG

Thời báo Hoàn cầu dẫn lời chính quyền tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, cho hay, số người thiệt mạng trong đợt lũ lụt thảm họa tại tỉnh này tính tới ngày 2/8 tăng vọt lên 302 người, gấp 3 lần so với con số một tuần trước đó. Hiện tại, 50 người vẫn mất tích.

Thành phố Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh Hà Nam, hứng chịu số người thiệt mạng và mất tích lớn nhất, lần lượt là 292 và 47 người. Trong số 292 người chết, có 199 người do lũ lụt và mảnh vỡ, 54 người do nhà sập, 39 người do ngập lụt tại các tầng hầm, hầm để xe hoặc các khu vực ngầm bị ngập nước.

Trong số các trường hợp tử vong, vụ nước lũ dâng cao khiến 14 người trong tàu điện ngầm chết và vụ ngập lụt ở đường hầm Bắc Kinh - Quảng Châu cướp sinh mạng 6 người khác là đáng chú ý nhất.

Sau thảm họa lũ lụt, một số người đặt câu hỏi rằng liệu chính quyền địa phương đã thực sự chú ý tới vấn đề dự báo thời tiết hay chưa? Và liệu cách ứng phó của chính quyền địa phương có thực sự hiệu quả?

Ông Wang Kai, người đứng đầu tỉnh Hà Nam, phát biểu trong cuộc họp báo hôm 2/8 rằng, đợt lũ lụt lần này là một thử thách lớn và làm lộ ra thiếu sót của chính quyền địa phương. Ông Wang nói sẽ rút ra bài học từ đợt lũ lụt lần này và tăng cường kiểm soát lũ lụt và quản lý đô thị.

Ông Wang cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân và gia đình họ cùng những nhân viên cứu hộ đã hy sinh tính mạng khi làm nhiệm vụ.

Ô tô bị dồn đống sau khi bị nước lũ cuốn phăng hôm 22/7 ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. Ảnh: Getty

Hội đồng Nhà nước Trung Quốc hôm 2/8 đã thành lập một nhóm điều tra để xem xét kỹ đợt lũ lụt thảm khốc cướp sinh mạng 302 người và gây thiệt hại lớn ở Hà Nam.

Nhóm sẽ thực hiện cuộc điều tra và xem xét mang tính khoa học, trung thực, và toàn diện về cách ứng phó thiên tai của chính quyền tỉnh Hà Nam để rút kinh nghiệm cho sau này, đưa ra lời khuyên và trừng phạt bất cứ trường hợp nào lơ là gây hậu quả nghiêm trọng.

Các chuyên gia cho rằng, một cuộc điều tra với mức độ đáng tin cậy cao là rất quan trọng để giải đáp thắc mắc của người dân và xây dựng lại uy tín cho chính quyền địa phương.

Nguồn: http://danviet.vn/lu-lut-tham-hoa-o-ha-nam-so-nguoi-chet-tang-dot-bien-gap-3-lan-5020213803960.htm