Nhóm thân Iran tập kích hàng loạt sân bay, căn cứ quân sự của Ảrập Xêút

Lực lượng Houthi. Ảnh: EPA

Theo hãng tin Anadolu, trong tuyên bố trên mạng xã hội X, phát ngôn viên quân sự của nhóm Houthi Yahya Saree cho biết lực lượng này đã sử dụng nhiều UAV để tập kích sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh của Ảrập Xêút. Ông Saree tuyên bố cuộc tấn công đạt độ chính xác cao và làm gián đoạn hoạt động hàng không tại sân bay.

Ông Saree cũng cho biết Houthi đã tiến hành 2 cuộc tấn công vào sân bay quốc tế Abha và căn cứ không quân Khamis Mushait bằng tên lửa đạn đạo và UAV. Người phát ngôn này nói thêm các cuộc tập kích đã làm gián đoạn hoạt động hàng không tại sân bay và gây thiệt hại cho căn cứ quân sự.

Trong một tuyên bố riêng rẽ, ông Saree cho biết nhóm Houthi còn phóng nhiều tên lửa đạn đạo và UAV vào 3 doanh trại quân sự gồm Dagharir ở Jizan, Aakifah tại Asir và Al-Mawsim ở Jizan.

Trong khi đó, liên quân do Ảrập Xêút dẫn đầu ngày 7/10 tuyên bố đã đánh chặn và phá hủy một tên lửa đạn đạo do Houthi phóng về khu vực Riyadh. Phát ngôn viên liên quân, Chuẩn tướng Turki al-Maliki nói tên lửa do Houthi phóng đi đã bị đánh chặn ở phía bắc Riyadh.

Ông Al-Maliki cho biết lực lượng liên quân đã xác định được bệ phóng tên lửa bằng hệ thống tình báo của liên quân trên vùng trời thủ đô Sanaa của Yemen. “Chúng tôi đang theo dõi bệ phóng bằng hệ thống tình báo của liên quân trên vùng trời Sanaa và sẽ phá hủy nó”, ông Al-Maliki cho hay.