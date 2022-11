Lãnh đạo đảng Cộng hoà nói ông Trump khó trở thành tổng thống Mỹ thêm lần nữa

Lãnh đạo phe Cộng hoà tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell. (Ảnh: Reuters)

Lãnh đạo đảng Cộng hoà tại Thượng viện Mitch McConnell và nghị sĩ Kevin McCarthy, người dự kiến sẽ trở thành Chủ tịch Hạ viện sau khi đảng Cộng hoà kiểm soát Hạ viện từ tháng 1 năm sau, chưa từng lên tiếng kể từ khi cuộc gặp diễn ra vào ngày 22/11.

Ngày 15/11, ông Trump thông báo sẽ tái ứng cử ghế tổng thống Mỹ vào năm 2024. Kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông vẫn là lựa chọn hàng đầu của đảng Cộng hoà.

Tuy nhiên, hai nghị sĩ hàng đầu của đảng Cộng hoà vừa nói rằng đảng này không có chỗ cho tư tưởng bài Do Thái hay chủ nghĩa da trắng thượng đẳng.

“Không có chỗ trong đảng Cộng hoà cho tư tưởng bài Do Thái hay chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, và bất kỳ ai gặp gỡ những người ủng hộ quan điểm đó, theo đánh giá của tôi, sẽ khó có khả năng được lựa chọn làm tổng thống Mỹ”, ông McConnell nói với báo chí, nhưng không nhắc tên ông Trump.

“Điều này áp dụng cho tất cả các lãnh đạo trong đảng, những người sẽ tranh cử”, ông McConnell nói, khi được hỏi liệu ông có ủng hộ ông Trump trở thành đại diện của đảng tranh cử năm 2024 hay không.

Ông McCarthy cũng bị báo chí hỏi về vấn đề này khi đang ở Nhà Trắng, sau cuộc gặp với Tổng thống Joe Biden.

“Tôi không nghĩ bất kỳ ai nên dành bất kỳ thời gian nào với Nick Fuentes. Quan điểm của ông ta không có ở bất kỳ chỗ nào trong đảng Cộng hoà hay đất nước này”, ông McCarthy nói.

Ông Trump nói rằng cuộc gặp gỡ tại khu resort Mar-A-Lago ở Florida là vô tình, nhưng vẫn bị những người cùng đảng chỉ trích. Một số người cho rằng cựu tổng thống đang khuyến khích chủ nghĩa cực đoan.

Fuentes bị Bộ Tư pháp Mỹ gọi là thành phần cực đoan với tư tưởng thượng tôn da trắng.

Liên đoàn chống phỉ báng cho biết Fuentes từng “đùa cợt phủ nhận cuộc thảm sát người Do Thái và so sánh những người Do Thái bị thiêu trong các trại tập trung với bánh quy trong lò nướng”.

Khi còn là tổng thống, ông Trump bị chỉ trích một số lần vì không lên án rõ ràng tư tưởng dân tộc cực đoan đề cao da trắng.

Ngày 28/11, cựu Phó Tổng thống Mike Pence kêu gọi ông Trump xin lỗi vì cuộc gặp Fuentes.

Tối hôm đó, Fuentes dùng bữa tối với Ye, nhạc sĩ thường được biết đến với nghệ danh Kanye West, người đang vấp phải nhiều chỉ trích vì những phát biểu bài Do Thái.

Nguồn: https://tienphong.vn/lanh-dao-dang-cong-hoa-noi-ong-trump-kho-tro-thanh-tong-thong-my-them-lan-n...Nguồn: https://tienphong.vn/lanh-dao-dang-cong-hoa-noi-ong-trump-kho-tro-thanh-tong-thong-my-them-lan-nua-post1490885.tpo