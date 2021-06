Kịch bản xung đột Trung Quốc - Đài Loan ngày càng hiện rõ

Mỹ cần thay đổi cách tiếp cận về vấn đề Đài Loan Trong bối cảnh căng thẳng quân sự Đài - Trung gia tăng hiện nay, Mỹ có thể được xem là “chỗ dựa” vững chắc nhất cho chính quyền Đài Bắc trong trường hợp nổ ra xung đột quân sự với Bắc Kinh. Dù không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan nhưng Mỹ vẫn duy trì quan hệ thương mại, văn hóa với hòn đảo này theo Đạo luật quan hệ Đài Loan năm 1979. Theo quy định của đạo luật, Mỹ những năm qua cung cấp vũ khí để giúp Đài Loan duy trì năng lực phòng vệ. Mặt khác, đạo luật không đảm bảo Mỹ sẽ can thiệp quân sự nếu TQ tấn công Đài Loan, nhưng cũng không nêu rõ là Washington sẽ không thực hiện điều đó. Tuy nhiên, chuyên gia Michael Cole thuộc Viện Chính sách TQ của ĐH Nottingham (Canada) viết cho tạp chí The National Interest rằng đã đến lúc phải từ bỏ sự mơ hồ nếu muốn tìm kiếm thêm sự ủng hộ của các nước khác để hỗ trợ Đài Loan trong cuộc xung đột sắp tới. Việc Mỹ công khai trở thành đồng minh của Đài Loan cũng sẽ khiến Bắc Kinh phải dè chừng bởi chiến tranh với Đài Loan cũng đồng nghĩa với việc khai chiến với Mỹ. Bên cạnh đó, Mỹ cũng cần tập trung cải thiện năng lực tình báo và giám sát từ xa để phát hiện sớm các động thái chuyển quân của TQ và ngăn chặn từ trước bởi nếu đợi tới khi Đài Loan nổ ra chiến sự thì sẽ nước này sẽ bị đặt vào thế bị động, không có lợi về dài hạn. Trên thực tế, Washington lâu nay cũng đã thực hiện việc này thông qua việc điều tàu tàu quân sự đi qua eo biển Đài Loan. Lần gần đây nhất, tàu khu trục USS Curtis Wilbur hồi ngày 18-5 đã đi ngang qua khu vực này để thể hiện cam kết của Mỹ về một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, theo thông báo của Hạm đội 7.