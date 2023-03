Không quân Ukranie lần đầu sử dụng đạn rocket phóng từ trực thăng do Iran sản xuất

Không quân Ukraine sử dụng đạn rocket do Iran sẩn xuất.

Theo báo Ukraine Defense Express, các bức ảnh do Ukraine Weapons Tracker - trang tin theo dõi tình hình xung đột Nga - Ukraine đăng tải hôm 23/3, cho thấy đạn rocket Fadak 2 do Iran sản xuất là một trong số các vũ khí lần đầu được không quân Ukraine sử dụng.

Loại đạn này còn có tên gọi là S-8OF HE-FRAG 80-mm (rocket cỡ 80mm sử dụng đầu đạn nổ mạnh chống bộ binh). Trong ảnh, đạn rocket Fadak 2 được gắn vào ống phóng rocket của trực thăng Mi-17V5. Đây là loại trực thăng được Mỹ mua của Nga để cung cấp cho quân đội Afghanistan. Nhưng sau khi chính quyền Afghanistan sụp đổ năm 2021, các trực thăng này được Mỹ chuyển cho Ukraine.

Theo báo Ukraine, lô đạn rocket Iran vẫn còn khá mới với năm sản xuất được in trên nhãn là 2022. Mỗi quả đạn nặng 11,4kg, trong đó đầu đạn nặng 3,8kg. Tầm bắn hiệu quả của đạn rocket này là 1.300 - 4.000 mét. Rocket Fadak2 phù hợp để tiêu diệt bộ binh đối phương hoặc xe bọc thép hạng nhẹ.

Hiện chưa rõ quân đội Ukraine làm cách nào sở hữu loại rocket do Iran sản xuất này. Đây dường như không phải là lô vũ khí do hải quân Mỹ thu giữ của Iran, do các lực lượng vũ trang được Iran hậu thuẫn như Hezbollah hay Houthi hầu như không sử dụng vũ khí khai hỏa từ máy bay hoặc trực thăng.

Những quả đạn rocket này được sản xuất năm 2022.

Tháng 10/2022, Ngoại trưởng Iran Amirabdollahian từng khẳng định nước này không cấp vũ khí cho bất cứ bên nào trong xung đột Nga - Ukraine. "Lập trường của Iran là phản đối vũ trang cho cả hai bên tại chiến trường Ukraine, hướng tới mục tiêu chấm dứt xung đột", ông Amirabdollahian nói.

Theo giới quan sát, có khả năng đây là lô rocket do những lực lượng ủng hộ Kiev mua từ thị trường chợ đen và chuyển cho quân đội Ukraine.

Hôm 3/3/2023, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, các lực lượng vũ trang nước này đang thiếu hụt trầm trọng pháo, đạn dược, máy bay chiến đấu và xe tăng.

Đây không phải lần đầu tiên quân đội Ukraine sử dụng đạn do Iran sản xuất trong cuộc xung đột. Năm ngoái, binh sĩ Ukraine sử dụng đạn pháo cỡ 12mm do Iran sản xuất để khai hỏa từ lựu pháo D-30, theo tờ Defense Express.

