Khối Tây Phi chuẩn bị lực lượng ra sao trước khả năng can thiệp quân sự ở Niger?

Xe tăng T-72 của quân đội Nigeria, quốc gia có ảnh hưởng nhất trong khối Tây Phi.

Nigeria sẵn sàng đóng góp hơn một nửa lực lượng chiến đấu nhằm khôi phục trật tự hiến pháp ở Niger nếu cần thiết, báo Nga RT dẫn thông tin từ truyền thông Pháp cho biết.

Theo kế hoạch quân sự được Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) thông qua vào tuần trước, khối sẽ huy động 25.000 quân từ các nước thành viên. Nigeria là quốc gia lãnh đạo khối và sẽ đóng góp quân số lớn nhất.

Thông tin này do một quan chức chính phủ Nigeria tiết lộ. Ngoài Nigeria, Senegal, Benin và Bờ Biển Ngà là các quốc gia đã đưa cam kết đóng góp binh sĩ cho sứ mệnh quân sự. Liên quân ECOWAS có thể tiến về thủ đô Niamey của Niger từ Benin và Nigeria.

Theo thống kê năm 2023, quân đội Niger có khoảng 33.000 binh sĩ chính quy. Lực lượng đặc nhiệm Niger gồm hai đại đội đặc biệt và 9 tiểu đoàn biệt kích.

Niger gần như không có xe tăng, chỉ có một số ít xe bọc thép. Vũ khí chủ yếu ở quốc gia Tây Phi này là xe bán tải Toyota được trang bị súng máy, pháo phòng không hoặc pháo cỡ nhỏ.

Ngược lại, Nigeria sở hữu lực lượng quân đội mạnh nhất Tây Phi với hơn 230.000 binh sĩ, cùng hàng trăm xe tăng, xe bọc thép. Không quân Nigeria cũng sở hữu các máy bay không người lái vũ trang.

ECOWAS trước đó đặt ra thời hạn chót 7 ngày để chính quyền quân sự Niger khôi phục quyền lực cho Tổng thống Mohamed Bazoum, nếu không sẽ sử dụng vũ lực. Thời hạn chót này đã trôi qua vào cuối ngày 6/8.

Hôm 7/8, chính quyền quân sự Niger đưa ra tuyên bố không thể tiếp đón phái đoàn của ECOWAS vì lý do an ninh. "Điều kiện an ninh hiện tại không đảm bảo để Niger tiếp đón phái đoàn của khối", Bộ Ngoại giao Niger cho biết trong thông điệp gửi tới đại diện ECOWAS. Khối dự kiến sẽ họp thượng đỉnh về tình hình Niger vào ngày 10/8.

