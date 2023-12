Israel đột kích "trung tâm quyền lực" dưới lòng đất của Hamas

New York Times hôm nay (21/12) dẫn thông báo của quân đội Israel cho hay họ đã giành quyền kiểm soát một khu vực rộng lớn ở trung tâm thành phố Gaza, bao gồm Quảng trường Palestine, nơi chính quyền Hamas và các nhà lãnh đạo của Hamas đang sinh sống.

Bên trong một tuyến đường hầm mà Israel phát hiện ở Dải Gaza. Ảnh: Wall Street Journal

"Khu phức hợp này, bao gồm cả trên và dưới lòng đất, là trung tâm quyền lực của các cánh chính trị và quân sự của Hamas", quân đội Israel nêu, cho biết thêm khu phức hợp đó nằm ngay gần các cửa hàng thương mại, tòa nhà chính quyền và "một trường học cho trẻ khiếm thính".

Theo quân đội Israel, mạng lưới đường hầm chiến lược của Hamas vừa bị phát hiện có kết nối với các cơ sở hạ tầng ngầm trong khu vực các bệnh viện Rantisi và Shifa gần đó. Một loạt văn phòng, phòng họp, kho vũ khí, thậm chí nhà ở được phát hiện bên dưới đường hầm.

Ngoài ra, Israel cũng phát hiện văn phòng của thủ lĩnh chính trị Hamas Yahyah Sinwar và người đứng đầu nhánh quân sự Ismail Haniyaeh, được nối với nhau bằng một trục đường hầm. Các tuyến đường ngầm dưới lòng đất có kết nối rất phức tạp, cho phép lãnh đạo Hamas ẩn náu và di chuyển an toàn.

Cả hai ông Sinwar và Haniyaeh đều bị Israel truy nã gắt gao. Tel Aviv tin rằng ông Sinwar là người điều phối cuộc đột kích của Hamas vào Israel hồi tháng 10/2023, vốn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc xung đột đẫm máu kéo dài hơn 2 tháng qua.

Nhiều người Palestine ở Dải Gaza đang sinh tồn nhờ nguồn thức ăn do các tổ chức cứu trợ cung cấp. Ảnh: New York Times

Lực lượng trên bộ của Israel tiến vào thành phố Gaza từ cuối tháng 10, sau khoảng hai tuần không kích liên tiếp. Tel Aviv tuyên bố họ sẽ không ngừng chiến dịch trên khắp Gaza tới chừng nào đánh bại hoàn toàn Hamas.

Nhà chức trách ở Dải Gaza thống kê khoảng 20.000 người đã thiệt mạng vì hỏa lực Israel từ ngày 7/10, phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Liên hợp quốc (LHQ) ước tính gần 2 triệu người Palestine ở Dải Gaza đã bị buộc phải rời bỏ nhà cửa vì chiến sự và hiện sinh sống trong cảnh thiếu thốn.

Hội đồng Bảo an LHQ dự kiến tiến hành một phiên bỏ phiếu hôm nay (21/12) về một nghị quyết kêu gọi dừng giao tranh ở Gaza và tăng cường vận chuyển viện trợ cho người Palestine. Tuy nhiên, New York Times nói rằng cuộc bỏ phiếu bị hoãn do các yêu cầu của Mỹ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]