IS nã rốc-két vào sân bay Kabul bằng 6 ống phóng đặt trên... xe hơi

Thứ Ba, ngày 31/08/2021 06:30 AM (GMT+7)

Cổng tin tức Amaq của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cho biết chúng đã bắn 6 quả rốc-két vào sân bay quốc tế Hamid Karzai ở thủ đô Kabul - Afghanistan.

AP dẫn lời một chỉ huy của phong trào Taliban cho biết những quả rốc-két được bắn về phía sân bay quốc tế Hamid Karzai vào tối 29-8 (giờ địa phương) và bị hệ thống phòng không chặn lại.

Hình ảnh công bố ngày 30-8 cho thấy một chiếc xe hơi bị phá huỷ với 6 ống phóng rốc-két tự chế đặt ở ghế sau. Taliban cho biết chiếc xe cách sân bay quốc tế Hamid Karzai khoảng 2 km. Dù chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại nhưng vụ tấn công khiến cư dân địa phương lo sợ.

Tại khu phố Chahr-e-Shaheed ở Kabul, một đám đông tụ tập quanh chiếc xe hơi bị phá huỷ do những kẻ tấn công sử dụng. Anh Jaiuddin Khan sống gần đó kể lại: "Tôi đang ở trong nhà với các con và người thân thì nghe thấy một số vụ nổ. Chúng tôi vội nhảy vào trong và nằm xuống".

Chiếc xe hơi bị phá huỷ với 6 ống phóng rốc-két tự chế đặt ở ghế sau. Ảnh: AP

Một số quả rốc-két rơi xuống khu phố Salim Karwan, cách sân bay quốc tế Hamid Karzai khoảng 3 km nhưng chưa có thông tin thương vong.

Phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ Bill Urban cho biết "5 quả rốc-két nhắm vào sân bay quốc tế Hamid Karzai" và bị hệ thống C-RAM (chống rốc-két, pháo và súng cối) chặn lại.

Tổng thống Mỹ Joe Biden được thông báo rằng các hoạt động sơ tán ở sân bay vẫn tiếp tục mà không bị gián đoạn. Ông ra lệnh cho các chỉ huy quân sự làm mọi thứ để bảo vệ "lực lượng của chúng ta trên mặt đất".

Người Afghanistan sơ tán ở sân bay thủ đô Kabul ngày 29-8. Ảnh: AP

Những người sơ tán đáp xuống sân bay quốc tế Washington Dulles (Mỹ) ngày 29-8. Ảnh: AP

Nhà Trắng ngày 30-8 thông báo trong 24 giờ qua, quân đội Mỹ đã sơ tán khoảng 1.200 người trên 26 chuyến bay C-17, trong khi hai chuyến bay của liên minh sơ tán 50 người khác. Kể từ cuối tháng 7, các lực lượng của Mỹ đã sơ tán khoảng 122.300 người khỏi Afghanistan.

Mối đe dọa từ IS buộc quân đội Mỹ và Taliban phải hợp tác để đảm bảo an ninh tại sân bay ở Kabul. Taliban bắt đầu tiếp quản các khu vực do lực lượng Mỹ để lại theo như tuyên bố của phong trào này trước đó.

Trong khi đó, một cuộc đấu súng xuyên biên giới giữa Afghanistan và Pakistan khiến hai binh sĩ Pakistan thiệt mạng ngày 30-8. Quân đội Pakistan đã phản ứng sau vụ tấn công ở huyện Bajur, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa.

