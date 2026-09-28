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Đây là lần đầu tiên sau nhiều tuần, Iran công bố thông tin về việc chặn các tàu định vượt qua eo biển Hormuz mà không tuân theo chỉ dẫn của nước này. Tuy nhiên, thông báo không cung cấp các thông tin mà dư luận quan tâm như quốc tịch và chủng loại hàng hóa chuyên chở của các tàu. Biện pháp ngăn chặn và xử lý các phương tiện, cũng không được đề cập. Trước đó, Iran nhiều lần cảnh báo sẵn sàng dùng biện pháp mạnh để ngăn các tàu hàng lưu thông qua eo Homruz mà không tuân thủ chỉ dẫn của Tehran. Đặc biệt, giới chức Iran khẳng định có thể bắt giữ, thậm chí tịch thu các tàu thuộc danh sách cấm lưu thông.

Iran tuyên bố chặn 19 tàu tại eo Homruz trong 2 ngày (Ảnh minh họa: ANI)

Liên quan tiến trình đàm phán Mỹ - Iran, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm qua khẳng định Tehran sẵn sàng tổ chức các cuộc đối thoại nghiêm túc và cởi mở với Washington để đi đến thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Tuy nhiên, mặt khác, Iran cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho kịch xung đột bùng phát trở lại.

Thứ 3 tuần trước, Ngoại trưởng Iran Araghchi đã có cuộc trao đổi gián tiếp đáng chú ý với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại New York, bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc. Đây là lần đối thoại trở lại đầu tiên giữa hai bên kể sau vòng đàm phán ở Thụy Sỹ hồi tháng 6. Hai ngày sau cuộc trao đổi, Ngoại trưởng Iran thông báo đã chuyển cho phía Mỹ đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày kèm một số điều kiện, trong đó có chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận và dỡ bỏ phong tỏa kinh tế chống Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/9 đã bác bỏ đề xuất của Iran. Mặc dù vậy, một số nguồn đáng tin cậy cho rằng hai bên vẫn có thể sẽ nối lại đối thoại trong tuần tới.