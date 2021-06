Hình mẫu tiêm phòng Covid-19

New York, California tái mở cửa New York hôm 15-6 trở thành bang thứ 2 gỡ bỏ phần lớn các biện pháp hạn chế tại Mỹ, sau khi đạt được cột mốc quan trọng về tiêm phòng Covid-19: Ít nhất 70% cư dân được tiêm ít nhất 1 liều vắc-xin. Mọi biện pháp hạn chế bắt buộc trên cả nước đã được New York gỡ bỏ tức thì ở tất cả địa điểm thương mại và xã hội, bao gồm các quy định về tụ tập, số người tối đa, giãn cách, khử khuẩn và truy vết. Quy định đeo khẩu trang vẫn được duy trì tại các cơ sở mầm non, trên phương tiện giao thông công cộng và các địa điểm chăm sóc sức khỏe. Thống đốc Andrew Cuomo cảnh báo "vẫn còn nhiều điều cần phải lưu ý", đặc biệt là các biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Cùng ngày, California - bang đầu tiên phong tỏa vào năm ngoái - cũng ra quyết định tương tự, chấm dứt quy định về số người tối đa ở phần lớn các địa điểm, gỡ bỏ quy định giãn cách và đeo khẩu trang với những người đã được tiêm chủng. California và New York vốn là những bang có số người thiệt mạng cao nhất vì Covid-19 ở Mỹ, lần lượt hơn 63.000 và 53.500 ca. Tổng số người thiệt mạng vì Covid-19 tại Mỹ đã vượt mốc 600.000 vào ngày 15-6.