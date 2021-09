Hiểu đúng về những ca mắc COVID-19 sau khi tiêm chủng: Không có nghĩa là vaccine thiếu hiệu quả

Thứ Bảy, ngày 11/09/2021 09:18 AM (GMT+7)

Tờ The Conversation nhận xét việc nhiều người đã tiêm vaccine vẫn mắc COVID-19 không có nghĩa là vaccine thiếu hiệu quả.

Cuối tháng 7 vừa qua, ông Patrick Vallance, Cố vấn khoa học của Vương quốc Anh, cho biết khoảng 60% những người nhập viện do COVID-19 tại nước này là những người chưa được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Điều này đã khiến nhiều người mặc định rằng 40% còn lại là những người đã được tiêm ít nhất 1 liều vaccine ngừa COVID-19 nhưng đây thực tế là một thông tin chiếu chính xác.

Dù vậy, những con số này đã khiến nhiều người lo ngại và hoài nghi về công dụng của vaccine ngừa COVID-19. Tuy nhiên, trên thực tế, vaccine ngừa COVID-19 vẫn rất hiệu quả.

Theo tờ The Conversation, vaccine ngừa COVID-19 có hiệu quả tốt nhưng không phải 100%. Điều đáng nói, không có vaccine nào đạt được hiệu quả tối đa lên mức 100% như vậy, kể cả vaccine ngừa bệnh cúm. Dù vậy, chỉ riêng tại Mỹ, vaccine cúm vẫn làm tốt vai trò của mình trong việc ngăn chặn hàng triệu ca mắc, hàng chục nghìn ca bệnh nghiêm trọng phải nhập viện và hàng nghìn ca tử vong có thể xảy ra vì cúm.

Tờ The Conversation nhận định việc những ca mắc COVID-19 sau khi tiêm vaccine tăng không có nghĩa là vaccine không hiệu quả. Ảnh: KTLA

Tương tự như vậy, vaccine ngừa COVID-19 cũng đang đảm nhận vai trò bảo vệ của mình đối với người dân trước dịch bệnh. Do đó, các chuyên gia cho rằng thay vì nhìn vào số ca bệnh COVID-19 đã tiêm phòng, chúng ta nên để ý biểu đồ dịch bệnh và so sánh chúng theo thời gian.

Thực tế, số ca COVID-19 tại Anh trong mùa hè này vẫn tăng, số người nhập viện cũng vậy. Nhưng nếu so sánh với số liệu được ghi nhận vào mùa đông năm 2020, thời điểm chưa có vaccine ngừa COVID-19, có thể thấy mức độ nghiêm trọng của dịch đã phần nào giảm bớt.

Cụ thể, vào nửa cuối tháng 12/2020, thời điểm số ca mắc COVID-19 mới tại Anh tương tự hiện tại, số bệnh nhân phải nhập viện điều trị lên tới 3.800 người. Trong khi đó, vào mùa hè 2021, con số này tại Anh đã giảm xuống còn 700 trường hợp, đó là một sự cải thiện.

Bên cạnh đó, The Conersation giải thích số ca bệnh COVID-19 được tiêm chủng đầy đủ tại Anh tăng một phần bởi số người được tiêm chủng cũng tăng. Tại thời điểm cuối tháng 7, khoảng 88% dân số Anh được tiêm 1 liều vaccine ngừa COVID-19 và 69% được tiêm đủ 2 liều.

Cần lưu ý, việc triển khai kế hoạch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Anh được thực hiện để ngăn chặn những ca bệnh diến biến nặng, những ca nguy kịch. Trong đó, những người lớn tuổi và những người có bệnh lý nền được coi là nhóm có nguy cơ mắc bệnh cao và được ưu tiên tiêm chủng trước. Sau khi được tiêm đầy đủ vaccine, nguy cơ mắc COVID-19 của những người này sẽ giảm đi nhưng không có nghĩa là họ miễn nhiễm với dịch bệnh.

The Conversation nhận định việc so sánh người đã tiêm chủng 2 mũi vaccine phải nhập viện với nhóm chưa tiêm đủ là một sự so sánh có phần khập khiễng. Những người được tiêm chủng 2 mũi vốn nằm trong nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao hơn từ trước, đồng nghĩa với nguy cơ nhập viện cao hơn và cũng có tỷ lệ được tiêm chủng nhiều hơn.

