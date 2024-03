Hành tung bí ẩn của các nghi phạm trước khi gây ra vụ khủng bố ở Nga

Một trong số các nghi phạm trình diện tòa án ở Moscow, Nga vào ngày 24/3/2024.

Tờ Daily Shabah dẫn nguồn tin an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, không có chuyện các nghi phạm khủng bố được đào tạo ở Thổ Nhĩ Kỳ như các phương tiện truyền thông đồn đoán. Các nghi phạm tới Thổ Nhĩ Kỳ đơn giản là để gia hạn giấy phép cư trú ở Nga.

Nguồn tin an ninh Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, các nghi phạm gây ra vụ khủng bố thực chất đã sống ở Nga từ lâu. Các nghi phạm đơn giản lựa chọn Thổ Nhĩ Kỳ là vì có các chuyến bay qua lại thường xuyên giữa hai nước.

Nghi phạm Shamsidin Fariduni nhập cảnh vào Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 20/2/2024 và trở lại Nga vào ngày 2/3/2024. Fariduni ở tại một khách sạn thuộc quận Fatih, thành phố Istanbul một ngày sau khi nhập cảnh và trả phòng khách sạn hôm 27/2. Trong quá trình nhà chức trách Nga thẩm vấn, nghi phạm cũng thừa nhận tới Thổ Nhĩ Kỳ sau khi visa Nga hết hạn.

Nghi phạm thứ hai tên Saidakram Rajabalizoda nhập cảnh vào Thổ Nhĩ Kỳ hôm 5/1/2024, cũng ở lại một khách sạn ở quận Fatih và trả phòng vào ngày 21/1/2024. Rajabalizoda rời Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tháng 3, cùng thời điểm với Fariduni.

Nguồn tin an ninh Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, hai nghi phạm khủng bố chỉ ở lại Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian ngắn và không có khả năng liên hệ với các đầu mối khủng bố tại đây. Nguồn tin cho rằng, những kẻ khủng bố đã nhận lệnh tấn công ở Nga.

Nguồn tin cho biết, hai nghi phạm trên không có hành động gì bất thường nên không bị lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đưa vào danh sách theo dõi. Do đó, nghi phạm có thể đi lại tự do giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Reuters, nghi phạm Dalerdzhon Barotovich Mirzoyev đã sống ở Nga từ lâu. Nghi phạm thường xuyên đáp các chuyến bay qua lại giữa Nga và Tajiskitan. Năm 2011, nghi phạm từng bị truy tố vì vi phạm luật nhập cư ở Nga. Theo Sputnik, giấy phép tạm trú của nghi phạm đã hết hạn.

Nghi phạm thứ tư và cũng là người trẻ nhất, Muhammadsobir Fayzov, 19 tuổi, từng là thợ cắt tóc nhưng nay thất nghiệp. Nghi phạm từng đăng ký cư trú ở thành phố Ivanovo, phía đông bắc Moscow.

Tối ngày 22/3 (giờ địa phương), 4 nghi phạm trên mang vũ khí, lựu đạn tiến vào bên trong nhà hát thuộc khu phức hợp Crocus City Hall ở ngoại ô Moscow.

Các nghi phạm gây ra vụ xả súng, phóng hỏa trong 17 phút rồi rời đi trên một chiếc ô tô màu trắng. Các nghi phạm bị Cơ quan An ninh Nga (FSB) bắt giữ trong quá trình bỏ trốn gần biên giới giữa Nga, Belarus và Ukraine.

Vụ khủng bố khiến 137 người thiệt mạng và 187 người bị thương. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ đạo các cơ quan an ninh điều tra kẻ chủ mưu đứng sau vụ khủng bố.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]