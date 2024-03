Cảnh báo đáng sợ từ vụ khủng bố ở Nga

Nga đã treo cờ rủ trong ngày 24-3, ngày quốc tang dành cho các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus City Hall gần thủ đô Moscow.

Người dân đặt hoa tưởng niệm bên ngoài khu phức hợp ở TP Krasnogorsk, nơi 4 tay súng xông vào tước đi mạng sống của ít nhất 133 người, bao gồm 3 trẻ em và làm hơn 150 người bị thương tối 22-3. Trong khi đó, người dân xếp hàng dài ở Moscow để chờ hiến máu cứu những người bị thương trong vụ tấn công chết chóc nhất 2 thập kỷ qua ở Nga.

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố sẽ trừng phạt tất cả những ai đứng sau vụ tấn công này. Rất nhanh sau vụ khủng bố, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng lên tiếng nhận trách nhiệm. Thậm chí, nhóm này còn lần lượt công bố thêm hình ảnh các tay súng và video chúng xả súng tại hiện trường thông qua kênh truyền thông Amaq.

Tuy nhiên, Tổng thống Putin không hề nhắc tới nhóm khủng bố từng thống trị nhiều vùng rộng lớn ở Iraq và Syria này trong bài phát biểu trên truyền hình trong ngày 23-3. Thay vào đó, ông nói đã có 11 nghi phạm bị bắt. Trong đó, 4 kẻ ra tay trực tiếp bị bắt khi đang chạy tới vùng Bryansk (cách Moscow 340 km về phía Tây Nam) và cố thoát qua biên giới Ukraine.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cũng khẳng định nhóm tay súng "có liên hệ với Ukraine", theo đài RT.

Người dân tưởng niệm các nạn nhân bên ngoài khu phức hợp Crocus City Hall gần thủ đô Moscow - Nga ngày 24-3 Ảnh: REUTERS

Đáp lại, phía Ukraine liên tục phủ nhận bất cứ vai trò nào trong vụ tấn công. Mới nhất, trong video phát đêm 23-3, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh ông Putin "đang tìm cách đổ tội cho người khác".

Hiện các chi tiết của vụ khủng bố đang được giới chức Nga điều tra, bao gồm động cơ tấn công. Trong đoạn video được truyền thông Nga đăng tải, một nghi phạm khai bằng tiếng Nga không rành rọt rằng y được hứa cho tiền để "bắn người", với giá nửa triệu rúp.

Một nghi phạm khác có thông dịch viên Tajikistan hỗ trợ. Giới chức Nga chưa thông tin về quốc tịch của các nghi phạm, chỉ xác nhận không ai trong số này mang quốc tịch Nga.

Trong khi đó, Nhà Trắng khẳng định chính phủ Mỹ đã chia sẻ thông tin về một âm mưu tấn công ở Moscow cho Nga từ đầu tháng 3, đồng thời cảnh báo công khai người dân Mỹ tại Nga hôm 7-3.

Ngoài ra, người phát ngôn Adrienne Watson của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ nhấn mạnh IS là thủ phạm duy nhất gây ra vụ khủng bố ngày 22-3. "Ukraine không hề liên quan" - bà Watson nhìn nhận.

Trang The Conversation cho rằng cách thức tiến hành vụ việc hôm 22-3 trùng khớp với các cuộc tấn công trước đó của IS. Theo Reuters, chưa rõ vì sao IS - cụ thể hơn ở đây là nhóm IS Khorasan (ISIS-K), nhánh của IS ở Afghanistan - lại chọn thời điểm này để tấn công Nga. Tuy nhiên, ISIS-K liên tục gây ra nhiều vụ tấn công khắp châu Âu trong những năm gần đây, bao gồm Nga.

The Conversation thống kê nhóm này âm mưu khủng bố khoảng 21 vụ tại 9 nước trong năm 2023, tăng nhanh so với 8 vụ của năm trước. Nghiêm trọng hơn cả là vào tháng 1 năm nay, ISIS-K đánh bom tự sát kép trong lễ tưởng niệm ngày mất của tướng Qassem Soleimani tại TP Kerman - Iran, làm chết gần 100 người.

Tại Nga, IS gây ra nhiều vụ tấn công trong khoảng thời gian 2016-2019, cộng thêm nhiều âm mưu khác từ năm 2021-2023. Vào tháng 9-2022, ISIS-K từng đánh bom Đại sứ quán Nga ở Kabul - Afghanistan, khiến ít nhất 6 người chết.

Nếu đúng ISIS-K đứng sau vụ khủng bố gần Moscow, tình hình sắp tới sẽ càng căng thẳng hơn, không chỉ ở Nga mà còn trên toàn châu Âu. Trong trường hợp Nga xác định nhóm này là thủ phạm và lên kế hoạch đáp trả, vòng xoáy bạo lực sẽ lan rộng. Vụ việc cũng nhắc nhở thế giới rằng IS và tổ chức al-Qaeda cùng các nhóm khủng bố khác đang trỗi dậy. Sau khoảng 5 năm hầu như hoạt động ở phía Tây châu Á, Trung Đông và châu Phi, những nhóm này đang chực chờ gây ác mộng cho phương Tây.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]