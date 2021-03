Hàng loạt máy bay không người lái bí ẩn lượn quanh tàu chiến Mỹ

Nhiều máy bay không người lái liên tục quần thảo trên bầu trời quanh các tàu khu trục của Hải quân Mỹ ngoài khơi bờ biển California vào tháng 7-2019. Đến giờ vẫn chưa rõ người đứng sau các chuyến bay đêm liều lĩnh đó.

Thông tin được NBC News dẫn từ thông tin do trang tin The Drive thu thập được. The Drive căn cứ vào nhật ký hàng hải của các tàu được Bộ Quốc Phòng Mỹ cung cấp theo Luật Tự do thông tin (FOIA), cũng như dữ liệu theo dõi tàu công khai.

Các máy bay không người lái này đã bay liên tục trong khoảng 90 phút (có khi hơn), vượt quá khả năng của các máy bay không người lái dân sự và có tầm hoạt động xa ít nhất là 100 hải lý, dựa trên vị trí của các chiến hạm khi báo cáo gặp máy bay không người lái.

Theo nhật ký hàng hải, các máy bay không người lái bay với tốc độ ngang với chiếc khu trục hạm đang di chuyển lúc đó là 16 hải lý/giờ và trong tầm nhìn rất hạn chế.

Trang tin The Drive cho biết đôi khi có đến 6 máy bay không người lái xuất hiện cùng lúc quanh các tàu khu trục nhiều ngày liên tiếp gần quần đảo Channel ở phía Nam California. Các máy bay này xuất hiện trong điều kiện tầm nhìn giới hạn, chớp đèn, lượn trên bầu trời, khiến các chiến hạm phải báo động.

Một số máy bay không người lái liên tục quần thảo trên bầu trời quanh các tàu khu trục của Hải quân Mỹ ngoài khơi bờ biển California vào tháng 7-2019. Ảnh: Hải quân Mỹ

Tuy nhiên, Hải quân Mỹ không bình luận gì với NBC News về sự việc nêu trên. Tin tức máy bay không người lái không rõ xuất xứ xuất hiện dẫn đến lo ngại rằng có thể đã xảy ra vi phạm an ninh quốc phòng nghiêm trọng.

Sự việc kể trên xảy ra gần đảo San Clemente, nơi có một số căn cứ quân sự bí mật, gồm cả một trung tâm huấn luyện lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Mỹ, một bãi bắn dành cho chiến hạm thực tập hải pháo và một sân bay.

Lần đầu tiên máy bay không người lái xuất hiện trong khu vực này là vào ngày 14-7-2019, khi các thủy thủ trên tàu khu trục USS Kidd báo cáo có 2 máy bay không người lái bay qua lại trên đầu. Sau khi phát hiện 2 máy bay không người lái, tàu khu trục USS Kidd đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa an ninh.

Sau đó, 2 khu trục hạm khác là USS Rafael Peralta và USS Russell cũng báo cáo có máy bay không người lái bay gần vào lúc đêm khuya. Tàu du lịch Carnival Imagination đi ngang qua đã thực hiện một cuộc gọi vô tuyến đến USS Rafael Peralta để nói với thủy thủ đoàn rằng máy bay không người lái không thuộc về tàu du lịch. Thủy thủ đoàn tàu du lịch thông báo với tàu hải quân rằng họ nhìn thấy khoảng 5 hoặc 6 máy bay không người lái hoạt động gần khu trục hạm.

Ngày 15-7, các máy bay không người lái lại xuất hiện vào tối muộn. Nhiều máy bay không người lái tiếp tục xuất hiện gần các chiến hạm Mỹ vào lúc nửa đêm đến sáng trong ngày 25 và 30-7.

Các máy bay không người lái bí ẩn đã khiến Cục điều tra liên bang (FBI) và của Hải Quân Mỹ cùng điều tra. Theo The Drive, sự việc đang được cấp cao chú ý. Còn NBC News cho biêt các nhà chức trách quân sự đang tìm hiểu xem liệu Hải quân có thể đã triển khai máy bay không người lái mà các thủy thủ đoàn của tàu khu trục không biết hay không.

Tàu khu trục hạm USS Kidd. Ảnh: Hải quân Mỹ

