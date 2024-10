Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên có thể phóng thử tên lửa đúng thời điểm bầu cử tổng thống Mỹ

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un (giữa). (Ảnh: Reuters)

Theo các quan chức Hàn Quốc, Triều Tiên có thể sẽ tìm cách thể hiện khả năng phát triển vũ khí chiến lược của mình bằng cách phóng một tên lửa tầm xa, hoặc tiến hành vụ thử hạt nhân thứ bảy vào thời điểm diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, ngày 5/11.

Nghị sĩ Lee Seong-kweun ngày 30/10 cho biết, một bệ phóng di động đã được triển khai để sẵn sàng phóng thử ICBM. Thông tin trên được ông Lee đưa ra sau phiên điều trần kín của quốc hội với các quan chức của Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIA).

"Việc chuẩn bị bệ phóng di động (TEL) đã hoàn tất. Nó đã được triển khai tại một địa điểm cụ thể, và một vụ phóng ICBM để xác thực khả năng đưa đầu đạn trở lại khí quyển có thể sẽ diễn ra, vào thời điểm xung quanh cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, trước hoặc sau, vào tháng 11", ông cho biết.

Một nghị sĩ khác, Park Sun-won, nói rằng DIA không tin tên lửa đã được đưa vào bệ phóng, mặc dù nó cũng có thể đã được vận chuyển đến địa điểm trên.

Triều Tiên đã thực hiện một loạt các vụ phóng thử ICBM theo quỹ đạo thẳng đứng để các tên lửa rơi xuống trong khoảng cách ngắn hơn nhiều so với tầm bắn được thiết kế, một phần vì lý do an toàn và tránh hậu quả chính trị khi phóng tên lửa vào sâu trong Thái Bình Dương.

Nhưng họ cần tiến hành một vụ phóng với quỹ đạo tiêu chuẩn để đảm bảo đầu đạn có khả năng tái nhập khí quyển, trong khi vẫn duy trì được khả năng kiểm soát để bắn trúng mục tiêu đã định.

