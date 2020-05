Giải tỏa nỗi lo về tái dương tính Covid-19

WHO cảnh báo về nguy cơ phong tỏa trở lại Hôm 6-5, WHO cảnh báo các nước có thể đối mặt với làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới nếu dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa quá nhanh. "Nguy cơ phong tỏa trở lại vẫn còn hiện hữu nếu các nước không thực hiện thận trọng quá trình chuyển tiếp và làm theo từng giai đoạn" - Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus khuyến cáo. Ông cũng liệt kê lại một loạt tiêu chí mà WHO khuyến nghị các nước thực hiện, bao gồm giám sát chặt chẽ, cách ly, xét nghiệm và điều trị mọi trường hợp, truy vết tiếp xúc, thực hiện các biện pháp ngăn ngừa hiệu quả tại nơi làm việc và trường học, cũng như hợp tác toàn dân trong tình trạng "bình thường mới" sau phong tỏa. Bà Maria Van Kerkhove cũng bày tỏ nỗi lo tương tự khi khẳng định: "Nếu các biện pháp phong tỏa được dỡ bỏ quá nhanh, virus SARS-CoV-2 có thể bùng phát trở lại". Trong khi đó, Giám đốc điều hành Chương trình Y tế khẩn cấp của WHO, ông Mike Ryan, khẳng định phương án và thời điểm tái mở cửa phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của các nước và WHO sẽ tham vấn về vấn đề này nếu cần. Theo Reuters, một số quốc gia như Đức, Tây Ban Nha và Ý đã bắt đầu nới lỏng phong tỏa trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ưu tiên của ông lúc này là mở cửa đất nước trở lại. Cao Lực