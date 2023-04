Ghế nóng "rực lửa" của thẩm phán trong vụ ông Trump bị truy tố

Ngày 1-4, trang Bloomberg dẫn bình luận của cựu công tố viên quận Manhattan Cyrus Vance Jr. cho biết: "Cựu Tổng thống Donald Trump là nhân vật mà khó giữ cho ông ấy và công ty của ông ấy theo khuôn phép. Đó sẽ là một công việc khó nhằn".

Trước đó, trên nền tảng xã hội Truth Social, ông Trump viết rằng thẩm phán Merchan "ghét tôi". Thẩm phán này không còn xa lạ với ông Trump vì từng xét xử và kết án Công ty Trump Organization của ông tội gian lận thuế hồi năm ngoái.

Thẩm phán New York Juan Merchan. Ảnh: The New York Times

Ông Merchan cũng chủ trì vụ kiện liên quan tới cựu giám đốc tài chính của Trump Organization, Allen Weisselberg. Ông Weisselberg sau đó lãnh 5 tháng tù giam về 15 tội danh, bao gồm gian lận thuế, còn 2 công ty của ông Trump bị phạt 1,6 triệu USD, mức phạt tối đa.

Ngoài ra, thẩm phán Merchan từng được chỉ định phụ trách vụ án hình sự chống lại cựu cố vấn của ông Trump, Steve Bannon, về cáo buộc lừa những người đóng góp xây bức tường dọc biên giới Mỹ - Mexico.

Thẩm phán Merchan sẽ ngồi ghế nóng trong vụ kiện có thể là lớn nhất từng được ghi nhận tại tòa án hình sự Manhattan.

Bắt đầu sự nghiệp trong ngành tư pháp vào năm 1994 với tư cách là công tố viên quận Manhattan, ông Merchan chính thức ngồi ghế thẩm phán từ năm 2006. Không giống như các vụ án mà ông Merchan xét xử trước đây, trường hợp của ông Trump phức tạp hơn nhiều và có thể phải trải qua nhiều giai đoạn trước khi cựu tổng thống này có thể bị kết tội.

Vào chiều 31-3, phòng xử án nơi ông Merchan có mặt đã được dựng chướng ngại vật và bố trí người bảo vệ, đồng thời hạn chế người dân tiếp cận. Do ông Trump là cựu tổng thống đầu tiên bị truy tố ở Mỹ nên nhiều khả năng sẽ có những thủ tục đặc biệt so với thông lệ mà ông Merchan trải qua trước đây.

Trong khi đó, ngày 31-3, luật sư của ông Trump, Joe Tacopina, cho biết cựu tổng thống sẽ ra đầu thú nhà chức trách New York và dự kiến xuất hiện tại tòa án ở New York lúc 14 giờ 15 phút ngày 4-4 (giờ địa phương). Tuy nhiên, theo luật sư Tacopina, ông Trump sẽ không chấp nhận thỏa thuận nhận tội đối với bản cáo trạng do đại bồi thẩm đoàn Manhattan đưa ra.

