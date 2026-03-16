Đức không ủng hộ NATO tham gia bảo đảm an ninh eo biển Hormuz

Ngày 16/3, Đức tuyên bố không ủng hộ việc NATO tham gia bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược của thế giới.

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul. Ảnh AP

Phát biểu trước thềm cuộc họp các Ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cho biết Berlin không cho rằng NATO nên “đảm nhận trách nhiệm” đối với việc bảo vệ tuyến vận tải quan trọng này.

Tuyên bố của Đức được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo NATO có thể phải đối mặt với “một tương lai rất tồi tệ” nếu liên minh này không tham gia hỗ trợ bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz.

Theo Ngoại trưởng Wadephul, Đức ủng hộ việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với “những bên chịu trách nhiệm” cho việc phong tỏa tuyến hàng hải then chốt này.

Eo biển Hormuz là một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới, nơi phần lớn lượng dầu mỏ xuất khẩu từ khu vực Trung Đông được vận chuyển ra thị trường quốc tế.