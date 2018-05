Đọ sức mạnh quân sự của Iran và Israel nếu có chiến tranh

Thứ Hai, ngày 14/05/2018 00:30 AM (GMT+7)

Hai “ông lớn” trong khu vực đều sở hữu sức mạnh quân sự đáng gờm.

Tên lửa Israel rực sáng trên bầu trời Syria.

“Lò lửa” Trung Đông đang ngày một nóng hơn khi căng thẳng ở khu vực đang gia tăng bằng các quả tên lửa chứ không phải chỉ là lời qua tiếng lại. Loạt bài sau phân tích những khía cạnh tiềm tàng của cuộc chiến được đánh giá là có hậu quả rất tàn khốc nếu xảy ra.

Hiện nay, căng thẳng Iran và Israel đang ở mức rất cao khi hai bên liên tục nã tên lửa về phía các mục tiêu quân sự của nhau. Cách đây 1 ngày, Mỹ cũng tuyên bố đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran vì cho rằng chính quyền Tehran lén lút sản xuất vũ khí hạt nhân. Nhiều chuyên gia từng dự đoán, nếu chiến tranh Iran và Israel nổ ra, khu vực Trung Đông sẽ trở thành “địa ngục” đúng nghĩa.

Iran có số dân hơn 80 triệu người và gấp 10 lần Israel. Mỗi năm, Iran chi cho ngân sách quốc phòng khoảng 9 tỉ USD còn Israel là 13 tỉ USD. Hệ thống vũ khí quân sự hiện nay của Iran vẫn là một ẩn số lớn do nước này bị cấm vận vũ khí từ năm 1979. David Robert, phó giám đốc Học viện Quân lực Hoàng gia Anh nói rằng nhiều xe tăng và máy bay Iran vẫn sử dụng công nghệ cũ và lạc hậu. Lần gần đây nhất quốc gia này huy động lực lượng lớn tham chiến là năm 1980 trong cuộc chiến ở Iraq.

Chuyên gia Robert nhận định: “Nhìn chung, quân đội Israel được trang bị tốt và huấn luyện tốt nhất khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, một số đơn vị chiến đấu Iran đã được thử nghiệm trong điều kiện thực chiến nên họ có kinh nghiệm hơn”.

Ẩn số lớn nhất với Mỹ, Israel và các nước đồng minh chính là lực lượng Vệ binh Quốc gia Iran. Đây là đơn vị đặc nhiệm, được trang bị rất tốt. “Lực lượng Quds và năng lực hải quân của Iran vẫn chưa được làm rõ, nhất là khi họ có thể sử dụng những vũ khí phi truyền thống trong đội hình nhỏ”, Robert nói.

Kamran Bokhari, phó chủ tịch Trung tâm nghiên cứu Trung Đông và Nam Á, nói: “Cách tốt nhất để nhìn nhận liệu chiến tranh Iran và Israel có thể xảy ra hay không là từ góc nhìn địa lý. Israel quá xa xôi so với Iran nên hai quốc gia này sẽ khó đánh nhau trực diện mà chỉ có thể thông qua một cuộc chiến ủy nhiệm”.

Israel hiện nay có 176.000 binh sĩ và 556.000 quân dự bị. Tất cả thanh niên Israel đều phải nhập ngũ trong 2 năm theo chế độ bắt buộc, không kể nam hay nữ. Iran có hơn 523.000 lính thường trực và lực lượng Vệ binh Quốc gia khoảng 125.000 người.

Xe tăng, máy bay, tàu ngầm

Mẫu tăng Merkava do Israel tự nghiên cứu, sản xuất.

Quân đội Israel hiện nay có 3.000 xe tăng, trong đó có 441 xe tăng hiện đại Merkava Mk1, 455 chiếc Merkava Mk2, 454 chiếc Merkava Mk3, 175 chiếc Merkava Mk4 và 203 tăng Centurion. Hãng tin Reuters cho biết Israel có khoảng 10.000 xe chở quân bọc thép, hơn 5.400 khẩu pháo và hơn 1.000 thiết bị kéo các loại.

Nếu xét về xe tăng, Iran kém cạnh hơn khi chỉ có 1.600 chiếc và hầu hết là loại cũ kĩ. Những mẫu tăng như T-72 hay T-54 có từ thời Xô Viết và không hợp trong chiến tranh hiện đại. Ngoài ra, Iran có 100 mẫu tăng Zulfiqar tự sản xuất. Xe chở quân của Iran là khoảng 640 chiếc và hơn 8.100 khẩu pháo các loại.

Israel hiện có 3 tàu ngầm Dolphin được cho là có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để gia tăng năng lực tấn công. Ngoài ra, Israel có 57 tàu tuần tra và tuần dương. Iran có ưu thế trên biển khi sở hữu 23 tàu ngầm, trong đó có 15 tàu ngầm chiến thuật. Iran sở hữu 3 tàu ngầm lớp Kilo của Nga chạy bằng diesel-điện, 12 tàu ngầm cỡ nhỏ và 8 tàu vận chuyển quân. Số lượng tàu tuần tra của Iran cũng rất lớn với hơn 100 chiếc các loại.

Không quân

Không quân Israel từ lâu đã nổi tiếng vì độ chính xác cao trong cuộc chiến năm 1967. Hiện tại, Israel có 460 máy bay chiến đấu, với 168 chiến đấu cơ chủ yếu nhập từ Mỹ. Phi đội của Israel có 227 chiếc tấn công mặt đất, 65 chiếc tiêm kích và 77 máy bay vận tải. Trực thăng chiến đấu của Israel cũng là loại hiện đại AH-1E và Apache do Mỹ cung cấp. Hệ thống phòng không của Israel gồm 48 bệ phóng tên lửa đất đối không và 920 khẩu pháo cao xạ.

Không quân Iran có 336 máy bay, gồm 189 chiến đấu cơ chủ yếu do Nga sản xuất. Iran được cho là sở hữu 108 máy bay tấn công mặt đất, trong đó có nhiều chiếc do Nga và Iran cùng sản xuất. Một số lượng khác đến từ Trung Quốc, Hà Lan. Iran có 30 máy bay do thám và trinh sát Bell 214 C.

Tên lửa

Tên lửa Iran khai hoả.

Iran có khoảng 1.000 quả tên lửa chiến lược các loại, có khả năng bắn vượt qua Vùng Vịnh và do Vệ binh Quốc gia kiểm soát. Hiện tại, Iran đã có thể tự sản xuất tên lửa đạn đạo tầm trung Shabah-1 với tầm bắn 1.000 km. Tên lửa Ghadar-1 có tầm bắn 1.600 km, tên lửa Shahab-3 với phiên bản cải tiến Sajjil-2 có thể bắn xa tới 2.400 km. Điều này đồng nghĩa mọi khu vực ở Israel và đông Âu đều bị tên lửa bao phủ.

Tháng 1.2009, Iran thử nghiệm tên lửa không đối không đời mới. Sau đó một năm, Iran thử nghiệm tên lửa tầm ngắn có khả năng chính xác cao và diệt mục tiêu hạng nặng. Vệ binh Quốc gia Iran có khoảng 24 bệ phóng tên lửa Shahab 1-2, sáu bệ phóng tên lửa Shahab-3.

Israel được cho là đã sở hữu loại vũ khí hủy diệt hàng loạt này. Israel được cho là có 200 đầu đạn hạt nhân và có thể bắn từ các tên lửa liên lục địa. Tháng 2.20111, Israel thử tên lửa đạn đạo liên lục địa mang tên Jericho-3 với đầu đạn 1 tấn và có thể bắn tới Nam Mỹ.

Israel có tiềm lực quốc phòng hùng mạnh nên sở hữu rất nhiều loại vũ khí "đặc dị" so với các nước khác. Đón đọc kì tới xuất bản ngày 15.5.