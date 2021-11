Điều gì khiến vua Ai Cập ngừng xây kim tự tháp sau 1.000 năm?

Thứ Hai, ngày 29/11/2021 20:00 PM (GMT+7)

Trong hơn 1.000 năm, các vị vua Ai Cập (pharaoh) xây kim tự tháp với mục đích làm nơi an nghỉ vĩnh hằng. Nhiều kim tự tháp khổng lồ tồn tại suốt 3.000 năm tới ngày nay, phản ánh trình độ kỹ thuật của người Ai Cập cổ đại.

Đại kim tự tháp Giza, một trong 7 kỳ quan thế giới cổ đại.

Pharaoh Djoser (năm 2630 - 2611 trước Công nguyên) là vị vua Ai Cập đầu tiên bắt đầu xây kim tự tháp. Pharaoh Ahmose I (năm 1550 - 1525 trước Công nguyên) xây kim tự tháp hoàng gia cuối cùng của Ai Cập.

Những kim tự tháp biểu tượng này thể hiện sức mạnh, sự giàu có của các pharaoh và thúc đẩy tín ngưỡng tôn giáo. Vậy tại sao các vị vua Ai Cập lại đột ngột ngừng xây kim tự tháp?

Kể từ sau triều đại pharaoh Ahmose, các vị vua Ai Cập được chôn cất tại Thung lũng các vị Vua gần thủ đô Thebes (nay là Luxor) của Ai Cập cổ đại.

Theo Live Science, nguyên nhân đầu tiên có thể là do mối lo ngại về an ninh. Các kim tự tháp khổng lồ trở thành địa điểm thu hút những kẻ đào mộ, do đó các vị vua Ai Cập chuyển sang phương pháp chôn cất thông thường dưới lòng đất.

“Kim tự tháp thường xuyên bị trộm ghé thăm nên việc giấu những lăng mộ hoàng gia ở một thung lũng xa xôi, chắc chắn đóng vai trò nào đó", Peter Der Manuelian, giáo sư Ai Cập học tại Đại học Harvard, nói

"Trước khi dừng xây kim tự tháp, vua Ai Cập cũng không còn được an nghỉ bên trong. Nơi chôn cất Pharaoh Ahmose I nằm cách kim tự tháp khoảng 500 mét, sâu hơn trong sa mạc”, Aidan Dodson, giáo sư Ai Cập học tại Đại học Bristol, nói.

Một bản ghi chép của Ineni, người phụ trách xây lăng mộ Pharaoh Thutmose I ở Thung lũng các vị Vua, hé lộ manh mối quan trọng. "Tôi đã giám sát việc đào ngôi mộ trên vách đá của nhà vua một mình, không ai nhìn thấy, không ai nghe được", Ineni viết.

Địa hình tự nhiên ở Thung lũng các vị Vua có thể giải thích tại sao đây lại địa điểm được các vua Ai Cập chọn làm nơi an nghỉ.

Khu vực này có một đỉnh núi tên el-Qurn, trông khá giống kim tự tháp. “Các lăng mộ hoàng gia xây trong thung lũng có thể coi như đang đặt dưới kim tự tháp”, Miroslav Barta, nhà Ai Cập học tại Đại học Charles, nói.

Những thay đổi tôn giáo trong thời Tân Vương quốc Ai Cập (từ năm 1550 – 1077 TCN) nhấn mạnh đến việc đặt lăng mộ dưới lòng đất, cũng có thể là lý do khiến kim tự tháp không còn được ưa chuộng, theo Live Science.

Trong khi pharaoh ngừng xây kim tự tháp, các cá nhân giàu có ở Ai Cập cổ đại vẫn chọn xây kim tự tháp cho riêng mình, với kích thước nhỏ hơn.

Lăng mộ niên đại 3.300 năm ở Abydos thuộc về người mang tên Horemheb. Ở lối vào lăng mộ là một kim tự tháp cao 7 mét, các nhà khảo cổ cho biết.

Nguồn: http://danviet.vn/dieu-gi-khien-vua-ai-cap-ngung-xay-kim-tu-thap-sau-1000-nam-502021291119583181...Nguồn: http://danviet.vn/dieu-gi-khien-vua-ai-cap-ngung-xay-kim-tu-thap-sau-1000-nam-502021291119583181.htm