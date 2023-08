Diễn biến bất lợi đối với chính quyền quân sự ở Niger

Tướng Abdourahamane Tchiani (phải), lãnh đạo chính quyền quân sự ở Niger.

Trong một tuyên bố gây chú ý, Liên minh Châu Phi (AU) – nhóm quốc gia châu Phi gồm 55 nước thành viên – đã công bố quyết định “đình chỉ ngay lập tức tư cách thành viên của Niger".

"Niger sẽ không được phép tham gia tất cả các hoạt động của AU cho đến khi nước này khôi phục trật tự hiến pháp", AU ra thông báo, theo CNN.

AU cũng kêu gọi thế giới không ủng hộ chính quyền quân sự Niger do tướng Abdourahamane Tchiani đứng đầu. AU cho biết, liên minh đã thống nhất đi đến quyết định trên sau cuộc họp vào tuần trước.

AU kêu gọi chính quyền quân sự Niger lập tức trả tự do cho ông Bazoum. Tổng thống Niger bị lật đổ hiện đang bị phe đảo chính giam lỏng cùng vợ và con trai tại dinh thự.

Liên minh châu Phi cho biết, Hội đồng Hòa bình và An ninh AU đã nắm thông tin Cộng đồng Kinh tế Các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) kích hoạt lực lượng thường trực và sẵn sàng can thiệp quân sự vào Niger. Hội đồng "đề nghị Ủy ban AU đánh giá ảnh hưởng về kinh tế, xã hội và an ninh nếu ECOWAS can thiệp quân sự".

AU ủng hộ các nỗ lực của ECOWAS nhằm khôi phục trật tự hiến pháp ở Niger “thông qua các biện pháp ngoại giao", tuyên bố cho biết.

AU cũng hối thúc chính quyền quân sự Niger đặt lợi ích của người dân lên trên hết, kêu gọi phe đảo chính "quay trở lại các doanh trại, khôi phục chính quyền dân sự hợp pháp".

Tướng Tchiani, lãnh đạo chính quyền quân sự, tuần trước khẳng định rằng ông không có ý định thâu tóm quyền lực. Tướng Tchiani nói về mốc thời gian không quá 3 năm để khôi phục chính quyền dân sự ở Niger.

Abdel-Fatau Musah, ủy viên phụ trách vấn đề chính trị, hòa bình và an ninh của ECOWAS, gọi đề xuất trên của tướng Tchiani là "trò đùa" và tuyên bố rằng ECOWAS sẽ không chấp nhận.

