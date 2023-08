ECOWAS rục rịch can thiệp quân sự vào Niger, quốc gia thành viên NATO lên tiếng

Đám đông người dân Niger tuần hành thể hiện sự ủng hộ với chính quyền quân sự.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan là lãnh đạo nước thành viên NATO đầu tiên công khai phản đối ECOWAS can thiệp quân sự. Trước đó, Mỹ nêu quan điểm không can thiệp vào các biện pháp của ECOWAS nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Niger. Pháp bày tỏ lập trường ủng hộ ECOWAS can thiệp.

Trong tuyên bố mới, ông Erdogan nói mình phản đối can thiệp quân sự ở Niger, cảnh báo điều này có thể dẫn đến những bất ổn ở khu vực. Ông Erdogan nói với các phóng viên trong chuyến thăm gần đây tới Hungary.

"Mali và Burkina Faso cũng cảnh báo can thiệp quân sự vào Niger nghĩa là tuyên chiến với hai quốc gia này. Can thiệp vào Niger chỉ càng khiến bất ổn lan rộng ở nhiều nước châu Phi", ông Erdogan nói.

Tuy vậy, ông Erdogan bày tỏ lập trường ủng hộ "khôi phục trật tự hiến pháp và chính quyền dân chủ ở Niger" càng sớm càng tốt.

"Tôi tin rằng người dân Niger sẽ đứng lên vì nền dân chủ và đi bầu cử càng sớm càng tốt khi có thể”. "Thổ Nhĩ Kỳ vẫn sẽ tiếp tục sát cánh với người dân Niger".

Sau khi cuộc đảo chính xảy ra vào ngày 26/7, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng bày tỏ quan ngại. Ankara coi Niger là đối tác quan trọng ở vùng Sahel. Niger đóng vai trò là cầu nối với Thổ Nhĩ Kỳ trong việc làm sâu sắc thêm quan hệ ở các nước láng giềng trong khu vực.

Có luồng quan điểm ở Ankara cho rằng, bất ổn ở Niger có thể ảnh hưởng đến Libya, nơi Thổ Nhĩ Kỳ có sự hiện diện quân sự đáng kể. Nhiều công ty Thổ Nhĩ Kỳ cũng làm ăn ở Libya.

Trong các cuộc biểu tình phản đối Pháp, đám đông ủng hộ chính quyền quân sự Niger đã mang theo cờ Nga và cờ Thổ Nhĩ Kỳ - hai quốc gia được coi là thân thiện nhất với Niger.

Nga đã lên án cuộc đảo chính ở Niger nhưng kêu gọi các bên kiềm chế, tránh sử dụng vũ lực và ưu tiên giải quyết bất đồng thông qua đàm phán.

Hôm 18/8, các lãnh đạo quân sự ECOWAS đã nhất trí "ngày can thiệp" vào Niger nhưng không cho biết thời điểm cụ thể. Burkina Faso, quốc gia láng giềng ủng hộ chính quyền quân sự, cảnh báo ECOWAS có thể can thiệp vào Niger bất cứ lúc nào.

