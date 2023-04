Đặc nhiệm Mỹ đột kích tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao IS ở Syria

Trực thăng là phương tiện đột kích chính của Mỹ trong các nhiệm vụ tiêu diệt khủng bố.

CENTCOM thông báo Abd-al-Hadi Mahmud al-Haji, một chỉ huy IS, là người chịu trách nhiệm lên kế hoạch thực hiện các âm mưu khủng bố ở Trung Đông và châu Âu.

"Đây là thủ lĩnh IS đã bị tiêu diệt trong cuộc đột kích bằng trực thăng ở phía bắc Syria hôm 17/4", CENTCOM tuyên bố, không cho biết cụ thể lực lượng đặc nhiệm nào của Mỹ đã thực hiện cuộc đột kích.

Theo CENTCOM, các đặc nhiệm Mỹ tập trung vào mục tiêu chính là Abd-al-Hadi Mahmud al-Haji Ali và đã bắn hạ tên này chết tại chỗ. Hai tay súng IS có mặt trong căn nhà khi đó cũng bị tiêu diệt.

CENTCOM mở cuộc đột kích sau khi nắm được thông tin khủng bố IS muốn bắt cóc các quan chức nước ngoài làm con tin.

"Chúng tôi nhận thấy IS đã khôi phục năng lực tấn công khủng bố ở Trung Đông và châu Âu", phát ngôn viên CENTCOM, đại tá Joe Buccino nói. "Chúng tôi cam kết đánh bại IS đến cùng".

Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trỗi dậy vào năm 2013 và 2014, kiểm soát một khu vực rộng lớn ở Syria và Iraq. IS hiện nay chỉ hoạt động rải rác ở Syria, nhưng vẫn được CENTCOM coi là mối đe dọa hàng đầu đối với Mỹ và châu Âu.

Mỹ hiện vẫn đang thực hiện chiến lược tiêu diệt các thủ lĩnh cấp cao của IS. Hồi tháng 2, đặc nhiệm Mỹ cũng đột kích bằng trực thăng, tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao IS là Hamza al-Homsi. 4 quân nhân Mỹ và một chó nghiệp vụ bị thương trong vụ việc. Đến tháng 4, Mỹ giáng đòn không kích một thủ lĩnh IS khác là Khalid Aydd Ahmad al-Jabouri.

Trong cuộc đột kích hôm 17/4, không có quân nhân Mỹ bị thương. Khí tài quân sự Mỹ cũng không bị hư hại, theo tờ Newsweek.

