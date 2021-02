Cuộc sống khổ cực trong giá lạnh khiến 38 người chết tại Texas, Mỹ

Thứ Sáu, ngày 19/02/2021 20:00 PM (GMT+7)

Hàng triệu người dân Mỹ rơi vào cảnh sống chưa từng có vì lạnh giá kỷ lục.

Không khí lạnh giá ở bang Texas - ảnh Star Tribune.

Chết vì lạnh, đi bộ cả 8 tiếng mới tìm mua được thực phẩm, xoay xở đủ cách để giữ ấm kể cả dỡ hàng rào, dùng đồ chơi gỗ của con để đốt sưởi... là cảnh tượng mà hàng triệu người dân Mỹ, đặc biệt là tại bang Texas, đang phải chịu đựng giữa cảnh bão tuyết và mất điện.

78 triệu người Mỹ bị ảnh hưởng, 300.000 hộ mất điện

Cảnh bão tuyết, thời tiết lạnh giá khắc nghiệt đã bất ngờ xảy ra tại Texas và nhiều khu vực khác của nước Mỹ từ đầu tuần này.

Đến mức nhiều bang như Alabama, Oregon, Oklahoma, Kansas, Kentucky, Mississippi và Texas phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Trong đó, Texas là bang đang hứng chịu thời tiết lạnh tồi tệ nhất, buộc Tổng thống Mỹ Joe Biden ra lệnh hỗ trợ liên bang.

Có thời điểm bang Texas ghi nhận nhiệt độ ngang Bắc Cực; Đỉnh điểm, nhiều nơi rơi xuống -18 độ C.

Theo hãng tin CNN, có khoảng 78 đến 100 triệu người Mỹ đang sống trong tình trạng báo động thời tiết mùa Đông, hơn 27 triệu người phải đối mặt với cảnh báo cực giá lạnh.

Giữa bối cảnh đó, sự cố mất điện, mất nước càng làm cho cuộc sống người dân thêm cực khổ. Trong 3 ngày kể từ đầu tuần này, lên tới 4,5 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp phải ngưng hoạt động và sống trong bóng tối.

Ước tính từ trang theo dõi mạng lưới điện PowerOutage.us, đến nay, vẫn còn khoảng 300.000 hộ gia đình và doanh nghiệp tại bang này chưa có điện. Và có 12 triệu người bị ảnh hưởng vì mất nước do bão làm hư hại đường ống nước.

Thời tiết khắc nghiệt không chỉ ảnh hưởng tới cuộc sống người dân mà còn cướp đi sinh mạng của rất nhiều người.

Ước tính kể từ cuối tuần trước đến ngày 19/2, ít nhất 38 người thiệt mạng trên toàn nước Mỹ. Vẫn còn 8 người khác thiệt mạng với nguyên nhân được cho là liên quan tới thời tiết nhưng giới chức chưa xác nhận vì còn chờ kết quả giám định pháp y, theo CNN.

Người dân xếp hàng dài chờ mua hàng hóa

Thị trưởng Texas ông Greg Abbott trấn an người dân rằng công ty vận hành mạng lưới điện đang tìm cách khôi phục điều kiện sinh hoạt và sẽ tìm hiểu rõ nguyên nhân tại sao tình trạng mất điện xảy ra giữa lúc thời tiết cực đoan. “Người dân Texas xứng đáng có câu trả lời” - ông Abbott nói.

Hãng tin CNN dẫn lời một số quan chức địa phương cho biết, theo đánh giá từ thông tin sơ bộ, sở dĩ Texas rơi vào cảnh mất điện lịch sử vì lạnh sâu làm tê hoạt động sản xuất điện, chưa kể nhu cầu sưởi ấm của người dân tăng đột biến, gây ra tình trạng quá tải của hệ thống điện, dẫn đến các sự cố mất điện diện rộng.

Mạng lưới điện duy nhất, cung cấp cho 90% nhu cầu sử dụng tại bang nên chỉ cần bị tác động, cả bang sẽ phải chịu ảnh hưởng.

Bão tuyết còn khiến bang này bị cô lập với thế giới bên ngoài nên không thể nhập điện từ nơi khác để bù đắp thiếu hụt.

Theo dự báo từ Cơ quan Thời tiết Quốc gia, tình hình thời tiết cực đoạn vẫn tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng với các khu vực từ giữa thành phố Atlantic tới toàn bộ khu vực Đông Bắc nước Mỹ, khả năng cao tiếp tục xảy ra băng giá và tuyết rơi dày.

Đốt cả đồ chơi, sống trong ô tô để đỡ lạnh

Gia đình tại Texas phải đốt đồ chơi của con để sưởi

Nhiều ngày sống trong mất điện giữa băng giá lạnh thấu xương, người dân Texas tìm đủ mọi cách để sưởi ấm từ dùng máy phát, đốt lò dưởi, sống trong ô tô, tạm trú trong các trung tâm hoặc doanh nghiệp có sưởi.

Gia đình anh Timothy Wilsey cùng vợ và con trai 7 tuổi đã sống trong giá lạnh và mất điện 72 giờ qua. Để sưởi ấm, sạc điện thoại, gia đình Wilsey đã phải khởi động ô tô. Ngoài ra, những lúc khác, tất cả các thành viên trong gia đình anh Wilsey gần như luôn đắp chăn, nằm im trên giường.

Tại Portland, Texas, cô Brianna Blake chia sẻ, gia đình cô đã phải dỡ hết hàng rào, tranh nghệ thuật xuống để đốt lò.

Cô Angel Garcia cùng gia đình tại Killeen, Texas có con trai mới sinh 5 tháng tuổi, bị bệnh phổi đã phải dùng bình oxi cho con, thuê y tá theo dõi con liên tục vì thời tiết quá khắc nghiệt.

Người Texas đặt bình khí giữ chỗ trong khi xếp hàng chờ đến lượt.

Để xua cái cái lạnh khi vừa mất điện lại hết gỗ, gia đình này còn phải đốt cả những khối gỗ đồ chơi của con gái đầu lòng 3 tuổi. “Chúng tôi đã phải đốt đồ chơi gỗ của con gái vì quá lạnh” - cô Garcia chia sẻ.

Chính xu hướng tìm kiếm đủ thứ có thể để đốt lò làm ấm khiến nguy cơ ngộ độc CO tăng cao. CO là khí thải không màu không vị, sinh ra khi đốt các nhiên liệu hóa thạch như xăng, than hoặc khí đốt tự nhiên.

Đã có một gia đình ở Houston, Texas, tử vong vì nhiễm độc khí CO khi vận hành xe ô tô để sưởi ấm trong garage kín. Một trường hợp thương tâm khác là 4 bà cháu thiệt mạng vì hỏa hoạn bắt nguồn từ lò sưởi trong nhà.

Tại Houston, hệ thống y tế Memorial Hermann ghi nhận hơn 100 ca nhiễm độc C02 từ đầu tuần này, theo thông báo từ đại diện hệ thống cô Jade Waddy.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/cuoc-song-kho-cuc-trong-gia-lanh-khien-38-nguoi-chet-nguoi-tai-texas-my-d496393.html