Hà Nội: Cửa hàng ăn bốc cháy ngùn ngụt, lan sang 4 kiot liền kề

Đám cháy bùng lên dữ dội.

Ngày 30/4, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, khoảng 8h40 cùng ngày, cảnh sát nhận được tin báo cháy tại một cửa hàng bán đồ ăn trong ngõ 397 Phạm Văn Đồng (phường Xuân Đỉnh). Rất may vào thời điểm xảy ra vụ cháy không có người bên trong, do người dân nghỉ lễ.

Ngay sau đó, cảnh sát xuống hiện trường dập lửa. Do ngọn lửa bùng lên dữ dội đã gây cháy lan sang 4 kiot liền kề.

Đến khoảng hơn 9h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ cháy không có thiệt hại về người, tài sản đang được thống kê. Cảnh sát đã đưa được 2 xe máy và một số tài sản khác ra ngoài.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Nhiều tài sản bị hư hỏng.

Cảnh sát đưa được một số xe máy ra ngoài.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]