Mỹ đối phó sao với chiến lược “Vành đai và Con đường”?

Tham vọng BRI của Trung Quốc đang lung lay? Theo tạp chí The National Interest, hiện có các dấu hiệu cho thấy TQ đang rút lại các khoản hỗ trợ vay vốn cho nhiều dự án lớn của BRI, một bước lùi trong tham vọng mở rộng ảnh hưởng của nước này. “Dự án thế kỷ của TQ có thể không kéo dài thêm một thập niên nữa” - nhà bình luận Gordon G. Chang trao đổi với The National Interest. Tờ Financial Times dẫn số liệu từ ĐH Boston (Mỹ) cho biết hoạt động cho vay của hai trong số những “ngân hàng chính sách” của Bắc Kinh là Ngân hàng Phát triển TQ và Ngân hàng Xuất nhập khẩu TQ đã “sụp đổ”, giảm từ 75 tỉ USD năm 2016 xuống còn 4 tỉ USD vào năm 2019. Hai ngân hàng này chiếm phần lớn các khoản cho vay phát triển ở nước ngoài của Bắc Kinh. TQ đang nhận ra rằng nguồn lực tài chính của mình dần bị thu hẹp. Các ngân hàng TQ phải đối mặt vấn đề nợ xấu vì quá lỏng lẻo trong các quy định về tín dụng. Hầu hết các khoản cho vay đều không đáp ứng chặt chẽ các tiêu chuẩn của AIIB. Trong khi đó, chủ nghĩa bảo hộ và các chính sách công nghệ thiếu minh bạch của TQ ngày càng khiến các quốc gia có cái nhìn tiêu cực với BRI.