Covid-19 khiến IS run sợ ra sao?

Thứ Tư, ngày 18/03/2020 22:00 PM (GMT+7)

Các thủ lĩnh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã ra lệnh cho các thành viên phải tránh xa châu Âu vì lo ngại sự lây lan của Covid-19.

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 (Số liệu cập nhật lúc 23:38 18/03/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers (Số liệu cập nhật lúc18/03/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers Thế giới Trung Quốc Việt Nam Ca nhiễm bệnh Ca tử vong Ca khỏi bệnh STT Tỉnh Ca nhiễm Ca tử vong Ca khỏi bệnh

IS – tổ chức từng kêu gọi các cuộc tấn công nhằm “nhuộm máu phương Tây” đã gọi sự bùng phát của Covid-19 là một “dịch bệnh được gửi tới từ chúa trời”.

Tờ The Sun dẫn tin từ AL – Naba (báo ra hàng tuần của IS), cho biết, các thủ lĩnh của IS đã nói với các thành viên rằng, hiện tại, cần phải tránh xa “vùng đất của dịch bệnh” (châu Âu) nếu không muốn bị tấn công bởi loại virus chết người.

Những thủ lĩnh của IS còn cẩn thận đến mức ban hành một quy định yêu cầu thành viên phải che miệng khi ngáp ngủ, hắt xì hơi và thường xuyên rửa tay sạch sẽ.

Trong số ra mới nhất của AL – Naba, IS đã trích dẫn một số lời sấm được cho là của nhà tiên tri Muhammad về dịch Covid-19 cũng như cách phòng chống loại virus này.

IS cho rằng dịch Covid-19 được gửi xuống bởi chúa trời (ảnh: The Sun)

IS gọi Covid-19 là một loại dịch bệnh được hình thành từ “sự giận dữ của chúa trời, chúa trời sẽ đem loại virus này đến bất cứ đâu mà ngài muốn” và “Covid-19 không tự lây lan mà tấn công dựa trên mệnh lệnh của chúa trời”.

Theo AL – Naba, những thành viên đang khỏe mạnh tuyệt đối không được đến “vùng đất của dịch bệnh” và những người không may bị nhiễm Covid-19 tại châu Âu thì không nên rời khỏi.

“Cách tốt nhất để thoát khỏi Covid-19 là đặt niềm tin và tìm sự nương tựa vào chúa trời”, AL – Naba viết.

Iraq – quốc gia còn nhiều phần tử IS đang hoạt động đã ghi nhận 133 ca nhiễm Covid-19 với 10 người tử vong.

Iran vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Covid-19 tại Trung Đông, với gần 15.000 người nhiễm virus và hơn 850 người tử vong.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19: - Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi. - Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác. - Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế. - Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 19003228 và 19009095.

Nguồn: http://danviet.vn/the-gioi/covid-19-khien-is-run-so-ra-sao-1068639.htmlNguồn: http://danviet.vn/the-gioi/covid-19-khien-is-run-so-ra-sao-1068639.html