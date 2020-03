Hà Nội tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết 5/4

Thứ Tư, ngày 18/03/2020 20:07 PM (GMT+7)

Tại cuộc họp chiều 18/3, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã quyết định cho học sinh tất cả các cấp học được nghỉ học đến 5/4, để phòng dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội quyết định cho học sinh nghỉ đến hết 5/4.

Chiều 18/3, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội tiếp tục họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung.

Báo cáo tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Hà Nội chiều 18/3, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết, đến chiều nay đã ghi nhận 15 trường hợp dương tính với Covid-19. Trong đó, Ba Đình 8 trường hợp, Hoàn Kiếm 2 trường hợp, Long Biên 2 trường hợp, Cầu Giấy 2 trường hợp và 1 trường hợp quá cảnh tại sân bay Nội Bài.

Theo ông Hạnh, đến nay, đã điều tra, xác minh các trường hợp có liên quan đến các ca bệnh. Trong đó, tiếp xúc với ca bệnh (F1) xác định được 415 người. Đã lấy mẫu xét nghiệm của 406 người còn lại 9 người đã chuyển đi nơi khác. Kết quả xét nghiệm có 403 người âm tính với Covid-19, 3 người chưa có kết quả xét nghiệm.

Phát biểu tại cuộc hợp, Chủ tịch Chung cho biết, với tình hình dịch bệnh hiện nay, không loại trừ nếu như diễn biến phức tạp trong 15 ngày tới thì khung thời gian học mà Bộ GD-ĐT ban hành có thể vỡ thêm một lần nữa.

"Trước mắt, chúng ta quyết định cho học sinh tất cả các cấp học nghỉ đến 5/4. Đến nay, học sinh THPT không thể có khả năng đi học ngày 22/3. Do đó, Sở GD-ĐT phải báo cáo Bộ. Nếu suôn sẻ được thì đi học từ ngày 5/4, và thi vào đúng tháng 8", ông Chung nói.

Ông Chung cho rằng, nếu kịch bản xấu cần phân bổ xem môn gì học được trên truyền hình thì học và phải tính toán để đảm bảo chương trình.

"Hiện, nhiều ông bố bà mẹ còn nhắn cho tôi thậm chí cho các cháu đúp cũng được, miễn là an toàn. Do đó, với tình hình như hiện nay, các trường học khủng hoảng đầu tiên, khủng hoảng tất cả các cấp. Do đó, Sở GD-ĐT phải tính toán các kịch bản, chứ không quá nghĩ đến đi học vào ngày 5/4", ông Chung nói thêm.

Ngoài ra, Chủ tịch Chung cũng yêu cầu các trường dạy nghề tại quận Bắc Từ Liêm nghỉ học ngày mai.

