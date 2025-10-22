Con trai chính trị gia Belarus thiệt mạng khi chiến đấu cho Nga ở Ukraine

Ivan Uss, con trai của một chính trị gia Belarus, thiệt mạng khi chiến đấu cho Nga ở Ukraine. Ảnh: Kyiv Independent.

Theo thông báo của Bộ Tư lệnh Liên hợp thuộc quân đội Ukraine, Ivan Uss ký hợp đồng với quân đội Nga vào ngày 17/1/2025. Sau khoảng hai tháng chiến đấu, Ivan mất tích.

Đến tháng 10/2025, có một thi thể được xác minh là Ivan Uss, nằm trong số những thi thể được Ukraine trao đổi với phía Nga. Theo UNN.ua, đây được cho là lần đầu tiên Ukraine ghi nhận con trai của một chính trị gia Belarus thiệt mạng khi chiến đấu cho Nga.

Trong những năm giữa thập niên 2010, Ivan từng là quản trị viên nhóm “Antimaidan Minsk” – một cộng đồng thân Nga trên mạng xã hội VKontakte. Tuy nhiên, đến năm 2020, Ivan tham gia biểu tình phản đối Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và bị kết án 15 ngày tù giam.

Cha của Ivan, ông Dmitry Uss, là doanh nhân sở hữu một công ty bản đồ, nơi Ivan từng làm việc. Năm 2010, ông Dmitry ra tranh cử tổng thống Belarus nhưng chỉ giành được chưa tới 0,4% số phiếu. Sau cuộc bầu cử, ông bị bắt với cáo buộc tổ chức bạo loạn quy mô lớn và bị kết án 5,5 năm tù, song được ân xá và thả tự do sau 5 tháng.

Belarus hiện là một trong những đồng minh thân cận nhất của Nga trong xung đột ở Ukraine. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn, nhiều công dân Belarus đã sang Nga để ký hợp đồng chiến đấu.

Tờ Kyiv Independent dẫn thông tin từ dự án “I Want to Live” của Ukraine, cho biết đến ngày 13/10, ít nhất 314 công dân Belarus đã thiệt mạng khi chiến đấu cho Nga ở Ukraine. Thống kê của Ukraine cho thấy, trung bình những người Belarus thiệt mạng sau khoảng 6,5 tháng kể từ khi ký hợp đồng với quân đội Nga. Phần lớn trong số họ phục vụ tại sư đoàn bộ binh cơ giới số 150.